Русофобия Литвы сыграла на руку российскому бизнесу в ЕС

Tекст: Станислав Лещенко

В течение многих лет в энергетическом секторе Литвы успешно работала фирма Inter Rao Lietuva. Основной сферой ее деятельности являлся импорт и поставка электроэнергии в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, а также торговля на энергетической бирже Nord Pool.

Однако в апреле 2022 года литовская Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) включила Inter Rao Lietuva в национальный список компаний, чьи активы подлежат заморозке. При этом, как аргументация Вильнюса была шита белыми нитками

Формальным поводом стало утверждение, что компания находится в собственности или под прямым контролем лиц, на которых распространяются санкции ЕС. На самом деле литовские власти выстроили шизофреническую цепочку из реальных фактов.

51% акций Inter Rao Lietuva принадлежало финской компании Rao Nordic. В свою очередь Rao Nordic на 100% принадлежала ПАО «Интер РАО» – энергетическому холдингу, крупные пакеты акций которого находятся в собственности российских владельцев, в том числе государственной компании «Роснефтегаз». Значительная часть акций, однако, обращается на свободном рынке.

В Вильнюсе стали утверждать, что «Интер РАО» контролируется российским государством, а значит, и Inter Rao Lietuva находится под «косвенным контролем» государственного руководства России. На этом основании фирму фактически уничтожили.

Деятельность компании оказалась парализована: банки прекратили проводить для нее любые транзакции, так как счета и акции Inter Rao Lietuva были арестованы. С июня 2022 года операторы электросетей в Балтии прекратили использовать услуги Inter Rao Lietuva по балансировке энергосистемы. Литовский регулятор отозвал все лицензии на проведение импортно-экспортных операций. В июне 2022 года кредиторы Inter Rao Lietuva инициировали процедуру банкротства.

На данный момент в Inter Rao Lietuva осталось всего четыре сотрудника, а деятельность компании сводится к войне в судах и к перепискам с контрагентами и акционерами. Коммерческие операции не ведутся. В 2023 и 2024 гг компания несла убытки (около 0,9 млн и 0,79 млн евро соответственно), а выручка фактически отсутствовала.

Никто не верил, что при нынешней геополитической обстановке Inter Rao Lietuva сумеет доказать свою правоту в главном судебном органе Евросоюза, но произошло именно это. Рассмотрев иск компании, Суд ЕС указал, что меры ограничительного характера в отношении того или иного предприятия должны основываться на «объективных и достаточно веских доказательствах». Как указали в суде, литовские власти так и не смогли доказать, что Rao Nordic контролируется высшим руководством России. Простые предположения о «возможности оказания влияния» здесь не подходят.

Стоит напомнить, что в санкционных списках Брюсселя на сегодняшний день числятся около трех тыс. компаний и физических лиц, которых там считают частью российского военно-промышленного комплекса – и чьи ограничения подлежали продлению в ночь на 15 сентября. Однако в итоге санкции были продлены лишь на неделю.

На экстренной встрече послов стран Евросоюза договоренность о более длительном продлении действия «черного списка» так и не была достигнута. И хотя, согласно утечкам, суть разногласий заключается в разном подходе о снятии санкций с некоторых российских миллиардеров, на самом деле перед нами еще один сигнал о том, что в целом европейская санкционная политика стала подвергаться сомнению в самой же Европе. И европейскими политиками, и судебными инстанциями. Очередным примером такого судебного решения показал Высший административный суд Бельгии: 14 сентября он признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank.

Специалисты отмечают, что

решение по делу Inter Rao Lietuva будет иметь далеко идущие последствия для всех европейских «дочек» российских компаний. Раньше национальные власти ЕС могли заявлять, что любая российская компания автоматически якобы находится под контролем Кремля. Теперь эта логика признана недействительной.

«Решение суда устанавливает четкие пределы того, насколько далеко национальные власти могут заходить, замораживая активы структур, которые не внесены напрямую в санкционные списки ЕС, но считаются связанными с лицами, находящимися под санкциями, – сказала газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. – Отныне национальным властям стран ЕС перед тем, как проводить репрессии в отношении любой неугодной компании с российским капиталом, потребуется представить конкретные доказательства того, что кто-то из россиян, находящихся в санкционных списках ЕС, действительно ее контролирует».

По словам эксперта, «выяснилось, что закон в Евросоюзе еще не отброшен окончательно». А значит, для российских компаний, чьи активы заморожены в Евросоюзе, значительно расширяется арсенал юридических средств защиты.

Окончательное решение по спору Вильнюса Inter Rao Lietuva теперь должен принять литовский суд – но обязательно с учетом позиции Суда ЕС. Как говорит Еремина, после вердикта по делу Inter Rao Lietuva юридическое сообщество ожидает волны судебных споров об освобождении активов российских компаний в ЕС.

«Появился новый правовой инструмент для защиты российских "дочек" и "внучек" в Евросоюзе. Юристы ожидают, что на это решение будут активно ссылаться в будущих спорах о разблокировке активов»,

– говорит эксперт.

В свою очередь, калининградский политолог Александр Носович считает, что у решения суда ЕС есть и ряд неожиданных нюансов. По его словам, ЕС поставил Литве «блок» на собственное толкование европейских санкций, поскольку в Брюсселе прекрасно помнят, чем подобная вольность однажды едва не обернулась.

Четыре года назад Вильнюс аналогичным образом «творчески интерпретировал» санкции Евросоюза и заблокировал российский сухопутный транзит в Калининградскую область. На возмущение российской стороны тогда литовцы ответили лицемерием и перекладыванием ответственности – мол, мы всего лишь исполняем европейские санкции.

В ответ Москва отказалась от бесполезных споров и предупредила, что блокада Калининграда – не что иное, как покушение на территориальную целостность России. С понятными перспективами и последствиями. Предупреждение подействовало – Брюссель жестко одернул Литву. После этого в Вильнюсе перечитали санкционные документы, и оказалось, что транзит в Калининград под ограничения не подпадает. Извинений литовцы не принесли, но транзит возобновили. Как полагает Носович, нынешнее решение Европейского суда – долгий отголосок того короткого, но острого кризиса.

«В Европе боятся, что эскалация станет неуправляемой. А идти на войну европейцам ох как не хочется. Поэтому они стараются застраховать себя от перегибов на местах, когда они могут оказаться жертвой излишнего рвения, карьеристских устремлений и просто глупости тех же прибалтов», – резюмирует Носович.