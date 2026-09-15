Доля евро в международных расчетах Китая упала до минимума

Доля евро в международных расчетах Китая опустилась до 1,79%

Tекст: Денис Тельманов

Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, передает РИА «Новости». За месяц востребованность европейской валюты в платежах снизилась на 0,52 процентного пункта.

Наиболее часто для международных платежей использовался юань. Его доля по сравнению с предшествующим месяцем выросла на 1,07 процентного пункта, достигнув 50,2%.

Доля доллара вновь перешла к снижению. В месячном выражении она сократилась на 0,43 процентного пункта, составив 45,68%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тенденции к сокращению доли доллара в международных расчетах.

Министр финансов Антон Силуанов отметил практически полный перевод торговли между Россией и Китаем на национальные валюты.

Доля американской валюты в мировой торговле через SWIFT снизилась до исторического минимума в декабре прошлого года.