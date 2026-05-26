«Калашников» решил показать дрон-матку для FPV на форуме в Подмосковье
Концерн «Калашников» впервые продемонстирует дрон собственной разработки, который может нести на себе FPV-дроны, сообщили в концерне.
Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует беспилотник собственной разработки, выступающий носителем для FPV-дронов, передает ТАСС. Аппараты серии «Фортис» покажут на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности России.
«Концерн «Калашников» впервые представляет новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами вертикального взлета и посадки «Фортис» на Международном форуме по безопасности. Входящие в состав комплексов БЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления», – заявили в концерне.
Новинка обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 100 км и способна находиться в полете до восьми часов. Дрон может одновременно осуществлять воздушный мониторинг и решать задачи по аэрологистике.
Разработчики представили три модификации аппарата. Младшая модель «Фортис-30» перевозит до пяти килограммов груза со скоростью 90 км/ч. Версия «Фортис-50» берет на борт семь килограммов и разгоняется до 100 км/ч. Самый мощный вариант «Фортис-100» поднимает до 18 кг при скорости 110 км/ч.
Один комплекс включает до четырех беспилотников. Дополнительно заказчики могут получить тренажеры для подготовки экипажа и стенды диагностики систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года командир бригады спецназа предложил создать беспилотник-носитель для FPV-дронов.
В августе прошлого года концерн «Калашников» начал серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел».
В феврале 2025 года предприятие представило гражданские версии своих аппаратов на международной выставке в Абу-Даби.