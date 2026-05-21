США решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные развернут ракетные системы Typhon и HIMARS на авиабазе морских сил самообороны Каноя в префектуре Кагосима, передает РИА «Новости».

Технику задействуют в совместных учениях Valiant Shield и Orient Shield. После завершения тренировок вооружение переместят для хранения на одну из баз Соединенных Штатов.

Установка Typhon способна запускать крылатые ракеты Tomahawk на расстояние около 1,6 тыс. километров, а также перехватчики SM-6 с дальностью более 300 километров. Комплекс HIMARS может нести до шести баллистических снарядов или одну ракету ATACMS, поражающую цели на дистанции порядка 300 километров.

В министерстве обороны Японии подчеркнули, что проведение боевых стрельб в ходе маневров не планируется. Впервые комплексы Typhon появились на японской территории в сентябре прошлого года во время крупных двусторонних учений в префектуре Ямагути. Тогда этот шаг вызвал резкую критику со стороны Китая и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные впервые провели учебные стрельбы из РСЗО HIMARS на японском острове Хонсю.

Осенью прошлого года Соединенные Штаты с задержкой вывезли мобильные комплексы Typhon с военной базы Ивакуни.

В ответ на подобные маневры МИД России пообещал применить компенсирующие военно-технические меры.