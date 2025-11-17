США вывезли установки Typhon с базы в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Японии уведомило администрацию города Ивакуни о том, что США вывезли мобильные комплексы Typhon с военной базы, пишет ТАСС.

Эти установки участвовали в американо-японских учениях Resolute Dragon, завершившихся 25 сентября, однако фактически остались на базе до 10 ноября. Такая задержка вызвала протесты местных жителей и организаций, опасавшихся постоянного присутствия оружия средней дальности на территории Японии.

Общественные организации обратились в министерство обороны с требованием ускорить вывоз комплексов, опасаясь роста напряженности и угрозы для безопасности страны. Министерство в свою очередь известило американскую сторону о необходимости немедленного вывода установок. Причины задержки официально не раскрываются, однако, по мнению местных экспертов, они могли быть связаны с шатдауном в США.

Комплексы Typhon способны запускать ракеты SM-6 и Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Подобные системы временно завозились США также на север Филиппин, однако там они продолжают находиться и в настоящее время. Размещение этих вооружений неоднократно критиковали Китай и Россия, подчеркивая риски для региональной стабильности. В сентябре официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон и Токио оперативно убрать установки Typhon из Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США оставили на базе в Японии батарею ракетного комплекса средней дальности Typhon после учений.

Между тем планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок.

Ранее американский президент отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk.