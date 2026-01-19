Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина приостановила заказ новых ударных беспилотников у германской компании Helsing из-за неудачных испытаний техники у линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о модели HX-2, которая может летать на 100 км и развивать скорость до 220 км/ч. Эти дроны оснащены программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, способного преодолевать систему радиоэлектронной борьбы.

Однако у поставленных Украине аппаратов компоненты с ИИ не были установлены, и связь между оператором и дроном оказалась уязвимой для средств РЭБ. Кроме того, украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при запуске дронов: только четверть устройств смогли подняться в воздух из-за механической неисправности катапульты. После неудачных испытаний спрос на продукцию Helsing резко снизился.

Германия, финансирующая поставки этих беспилотников Киеву, пока не планирует делать новые заказы, если Украина не проявит интерес к продолжению сотрудничества. В компании Helsing заявили, что не осведомлены о докладе Минобороны Германии, и отвергают сведения о проблемах с запуском HX-2. Представители компании также подчеркнули: «Как минимум шесть подразделений в украинской армии прислали запросы относительно HX-2. Мы уже значительно расширили наши производственные мощности, но сначала нам нужно выполнить существующие обязательства по контрактам».

