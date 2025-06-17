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Компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины
Компания Helsing, специализирующаяся на военных разработках с применением искусственного интеллекта и поставляющая дроны на Украину, объявила о завершении раунда финансирования серии D. Компания привлекла 600 млн евро от ряда крупных инвесторов.
Германская компания Helsing, занимающаяся военными разработками с применением искусственного интеллекта и поставляющая дроны на Украину, объявила о привлечении 600 млн евро от инвесторов, передает ТАСС.
Новый раунд финансирования серии D возглавил технологический фонд Prima Materia, а также в нем приняли участие Lightspeed Ventures, Accel, Plural, General Catalyst и шведская компания SAAB.
Общий объем инвестиций в Helsing с момента основания составил 1,37 млрд евро. Даниэль Эк, основатель Prima Materia и председатель Helsing, отметил, что на фоне быстро укрепляющихся оборонных возможностей Европы и меняющихся геополитических вызовов крайне важно инвестировать в передовые технологии, чтобы обеспечить стратегическую автономию и безопасность региона.
Helsing базируется в Мюнхене и специализируется на разработке военных беспилотников и программного обеспечения на базе искусственного интеллекта для усовершенствования вооружений и принятия решений на поле боя.
В феврале германская компания Helsing заявила, что в этом году поставит Украине 6 тыс. дронов-камикадзе модели HX-2, способных самостоятельно выполнять финальный этап атаки благодаря искусственному интеллекту и развивающих скорость до 220 км/ч. Правительство ФРГ дает высокую оценку эффективности этих дронов, однако данных об их применении в условиях реальных боевых действий до сих пор нет.