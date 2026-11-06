Сборы тура канадского певца The Weeknd превысили рекорд Элтона Джона

Певец The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Гастрольный тур The Weeknd принес более 1,3 млрд долларов, что превосходит предыдущий рекорд британского певца Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road собрал свыше 939 млн долларов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что во время тура было реализовано более 9 млн билетов на 176 концертов, прошедших в 67 городах 30 стран на пяти континентах.

В общем рейтинге кассовых сборов тур The Weeknd находится на третьем месте. Первенство удерживает американская певица Тейлор Свифт с туром Eras Tour, собравшим более 2 млрд долларов, а на втором месте – британская группа Coldplay с туром Music of the Spheres, принесшим свыше 1,5 млрд долларов.

Помимо финансовых достижений, The Weeknd установил рекорды посещаемости. Он стал первым артистом, выступившим на стадионе Stade de France шесть раз за один тур. На стадионе SoFi в Лос-Анджелесе певец дал семь концертов, что является рекордом по количеству выступлений и кассовым сборам среди мужчин-исполнителей на этой площадке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе песня американской кантри-исполнительницы Эллы Лэнгли «Choosin’ Texas» установила рекорд среди композиций нерождественской тематики, продержавшись 20 недель на первой строчке чарта Billboard Hot 100.

В июле американская певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси отпраздновали свадьбу на масштабной вечеринке в комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке.