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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 18:52 • Новости дня

    Путин ввел должности заместителей министра обороны по тылу и вооружению

    Путин учредил должности начальников тыла и вооружения в Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении в Министерстве обороны новых должностей заместителей министра, отвечающих за тыл и вооружение Вооруженных сил.

    В структуре Минобороны официально утверждаются должности начальника тыла и начальника вооружения. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, главе Минобороны разрешается иметь 12 заместителей. В их число входят два первых заместителя, один статс-секретарь, начальники вооружения и тыла, а также руководитель Главного военно-политического управления и глава аппарата министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер.

    В четверг Путин определил критерии отнесения физических лиц к недружественным при совершении сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    5 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.

    Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.

    Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    6 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал строительство газопровода из России в Иран.

    Резаи рассказал, что на переговорах с Путиным обсуждался железнодорожный коридор Решт – Астара и поставки российского газа в Иран и соседние страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Затрагивалась тема строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Тегеран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ соседним странам», – сказал Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    6 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Чиханчин заявил о выгоде санкций для транснациональной преступности

    Tекст: Антон Антонов

    Введение односторонних санкций снижает эффективность глобальной антиотмывочной системы и играет на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Пожалуй, наверное, самый сложный вопрос – это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности», – заявил Чиханчин, комментируя вопросы международного взаимодействия.

    По его словам, в условиях изменения системы расчетов и появления новых банков и стран Россия выстраивает отношения с иностранными финансовыми разведками и кредитными организациями для минимизации рисков подозрительных операций, сообщается на сайте Кремля.

    Глава ведомства отметил, что в условиях санкционного давления Москва нашла свои подходы и выстроила хорошие отношения с 60 государствами. Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг расширяет сотрудничество на площадках ШОС, БРИКС и СНГ в дополнение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга.

    Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам службы в честь ее 25-летия.

    Глава государства высоко оценил работу ведомства по предотвращению хищений бюджетных средств и блокировке каналов финансирования терроризма.

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    5 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана сообщил детали переговоров с Путиным

    Секретарь Совбеза Ирана сообщил об обсуждении с Путиным ситуации в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным региональную обстановку.

    «Мы провели консультации по важным региональным вопросам, а также послевоенной обстановке и системе по обеспечению региональной безопасности», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Резаи передал Путиным послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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    5 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на праздновании 25-летия Росфинмониторинга заявил о необходимости эффективного использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

    Российский лидер указал на важность эффективного применения аналитических инструментов и активного внедрения современных технологий, передает РИА «Новости».

    «Ваша задача – видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.

    В воскресенье президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства.

    В прошлом месяце президент призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 22:59 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III предложил содействие урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    «Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы… Предлагаю свою помощь и, конечно, скромное воодушевление, чтобы облегчить и поддержать священный обряд разговора между братьями, разделяющими нашу общую веру», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    6 ноября 2026, 00:26 • Новости дня
    Путин встретился с директором Росфинмониторинга Чиханчиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрием Чиханчиным.

    Встреча приурочена к 25-летию ведомства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.

    Президент России призвал улучшить работу Росфинмониторинга на фоне угроз извне.

    Путин оценил вклад службы в предотвращение хищений бюджета и борьбу с терроризмом.

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    5 ноября 2026, 20:55 • Новости дня
    Путин отметил роль Росфинмониторинга в борьбе с хищениями и терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств и блокировке каналов финансирования терроризма.

    «Благодаря многолетней, последовательной и системной работе вы накопили мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроили прочную техническую базу», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, это позволяет выявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальных группировок, ликвидировать теневые, незаконные финансовые площадки, а также предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных.

    Глава государства отметил, что ведомство выстроило современную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку временем и вызовами.

    Буквально с нуля были созданы необходимые информационные базы, цифровые инструменты, сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие связи с коллегами из других стран, добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о необходимости эффективного использования Росфинмониторингом инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

    В этот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении встречи Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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