Путин ввел должности заместителей министра обороны по тылу и вооружению

Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.