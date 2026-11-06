Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Школьница получила пять лет колонии за поджог релейного шкафа в Новосибирске
СК: В Новосибирске 15-летнюю школьницу осудили на пять лет за попытку теракта
Суд в Новосибирске назначил 15-летней девушке наказание в виде пяти лет воспитательной колонии за попытку поджога релейного шкафа на железной дороге в Красноярске.
Фигурантка признана виновной в покушении на террористический акт, сообщается в канале СК в Max. По данным следствия, в августе девушка согласилась поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение, обещанное неизвестным куратором в переписке.
Совершив попытку поджога, она сняла происходящее на камеру мобильного телефона, отправила видео заказчику и скрылась с места преступления.
Позже подростка задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с транспортной полицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет сообщил о предъявлении 16-летней жительнице Энгельса обвинения в совершении теракта.
В четверг транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Москвы после попытки поджога железнодорожного объекта в Подмосковье.
Центр общественных связей ФСБ заявил о поимке жителя Ленинградской области за подготовку диверсии на путях по заданию украинских спецслужб.