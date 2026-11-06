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Лжеперевозчиков авто осудили в Приморье за мошенничество на 34 млн рублей
Суд в Приморском крае вынес приговор организаторам фиктивных перевозок автомобилей, которые обманули 49 человек на сумму более 34 млн рублей.
Двух организаторов мнимых перевозок автомобилей осудили в Приморье. Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимые размещали в интернете объявления об услугах автоперевозок и открыли четыре офиса во Владивостоке. Они не планировали выполнять обязательства, присваивали деньги клиентов, а переданные машины продавали, сообщает прокуратура Приморского края в Max.
Кроме того, злоумышленники дважды похитили средства, выданные в качестве предоплаты за покупку автомобилей за рубежом. От их действий пострадали 49 человек, общий ущерб составил более 34 млн рублей.
Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о незаконном получении жителями Приморского края более 5 млн рублей от страховых компаний за инсценировку ДТП.
В феврале правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева по подозрению в хищениях.
Ранее надзорное ведомство Приморского края разоблачило преступную схему с псевдозаймами во Владивостоке.