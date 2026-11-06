Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.
Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.
В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.
Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.