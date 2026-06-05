Голикова сообщила о росте числа вакансий на одного безработного

Голикова: В России на одного безработного приходится порядка 18 вакансий

Tекст: Дарья Григоренко

Голикова заявила о значительном росте числа предложений от работодателей. Выступая на заседании комиссии Государственного совета на Петербургском международном экономическом форуме, она подчеркнула возросшую потребность экономики в кадрах, передает ТАСС.

«Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось восемь вакансий, то сейчас у нас 18. Но тем не менее видим, что 2025 год показал здесь положительный тренд», – сказала Голикова.

Политик также обратила внимание на увеличение уровня занятости среди взрослого населения. По ее словам, показатели в возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет увеличились с 87% и 90% до 91% и 93% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы в стране до рекордно низких 2,2%.

В середине мая президент Владимир Путин заявил об удержании доли не имеющих работы граждан на историческом минимуме.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил о росте дефицита квалифицированных рабочих в два с половиной раза.