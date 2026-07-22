Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Путин назвал фактором увеличения ВВП внутренний спрос
За первые пять месяцев текущего года российская экономика прибавила 0,2% на фоне высокой деловой и потребительской активности внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого оценил текущие показатели. Путин сообщил, что по итогам мая ВВП прибавил 0,3%. В целом за первые пять месяцев 2026 года экономика показала рост на 0,2%, передает ТАСС.
«Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан», – пояснил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал состояние отечественной экономики устойчивым.
Месяцем ранее глава государства рассказал об увеличении валового внутреннего продукта на 1,3% в апреле.