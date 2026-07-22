Путин назвал фактором увеличения ВВП внутренний спрос

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого оценил текущие показатели. Путин сообщил, что по итогам мая ВВП прибавил 0,3%. В целом за первые пять месяцев 2026 года экономика показала рост на 0,2%, передает ТАСС.

«Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан», – пояснил российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал состояние отечественной экономики устойчивым.

Месяцем ранее глава государства рассказал об увеличении валового внутреннего продукта на 1,3% в апреле.