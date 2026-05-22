    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Покоривший Эверест на руках россиянин: Я испытал гордость водрузить флаг России на вершине
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 18:09 • Новости дня

    Отец Леонида Агутина стал заслуженным деятелем искусств России

    Tекст: Денис Тельманов

    Композитор и певец Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств России за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие отечественной культуры.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Знаменитый музыкант был официально отмечен за многолетнюю работу на эстраде.

    В тексте документа подчеркивается, что почетное звание присвоено «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Николай Агутин приходится отцом известному российскому исполнителю, заслуженному артисту России Леониду Агутину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.

    Днем ранее президент подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрисы Наталии Селезневой.

    В апреле глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    21 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
    Tекст: Вера Басилая

    Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.

    Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.

    Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.

    Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.

    При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    22 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин: Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее страны можно смело доверить участникам программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «Время героев», поскольку они доказали свою преданность родине и готовность к вызовам, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что именно такие люди должны формировать основу будущего управленческого аппарата страны.

    «Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что в народе таких граждан называют «солью земли русской». По его словам, решение перейти с поля боя на гражданскую службу свидетельствует о готовности преодолевать трудности, принимать решения и нести ответственность.

    «То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», – сказал он.

    Президент также призвал выпускников сохранять единство и чувство локтя, не забывая о боевом братстве при работе в различных сферах.

    «Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», – призвал Путин.

    Путин подчеркнул, что государство обязательно поддержит тех участников программы, которые решат баллотироваться в депутаты Государственной думы.

    Программа «Время героев» реализуется с 2024 года Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской «Сенеж». Ее главная цель заключается в подготовке высококвалифицированных руководителей для органов власти из числа ветеранов спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы.

    Участник этого проекта Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

    Всего за время существования образовательной инициативы руководящие посты заняли более 70 ветеранов спецоперации.

    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    22 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин связал атаку беспилотников украинской армии на общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

    «Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

    По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

    «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

    Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    21 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая снизились до минимальных значений на фоне рыночной динамики.

    Торги на лондонской площадке продемонстрировали заметное падение стоимости энергоносителей, передает ТАСС. К вечеру 21 мая цена барреля марки Brent с поставкой в июле 2026 года снизилась на 2,15%, достигнув отметки 102,76 доллара.

    Позднее темпы падения ускорились. Стоимость эталонной марки потеряла 2,53%, опустившись до 102,36 доллара за баррель. Аналогичная тенденция затронула и американскую нефть. Фьючерсы на марку WTI с поставкой в июне подешевели на 2,33%, составив 95,97 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки североморской смеси опустились ниже 105 долларов за баррель. Несколькими днями ранее стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent достигла отметки 112,09 доллара.

    В середине мая Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до тридцатипятилетнего минимума.

    22 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин и участники программы «Время героев» провели минуту молчания в память о жертвах украинской атаки на колледж в Старобельске.

    Российский лидер начал мероприятие с комментариев по поводу трагедии, передает ТАСС. «Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших», – сказал президент.

    Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации недостаточно ограничиться лишь официальными заявлениями дипломатов. В связи с этим оборонному ведомству поручено разработать конкретные предложения по ответным мерам на действия украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных.

    Российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за этой атаки.

    21 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива» после победы ярославского хоккейного клуба в Кубке Гагарина.

    «Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «Локомотив» в ходе турнира «демонстрировал динамичную, красивую игру, в честной борьбе взял верх над сильными, достойными соперниками, показал настоящий командный дух и сплочённость».

    Также российский лидер подчеркнул, что хоккеисты вписали новую страницу в славную летопись отечественного спорта. Отдельно он отметил преданных болельщиков клуба, которые искренне поддерживают команду.

    «Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Хоккеисты «Локомотива» обыграли казанский «Ак Барс».

    Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы объявил о завершении профессиональной карьеры.

    21 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Приговоренный к восьми годам колонии за коррупцию в похоронном бизнесе бывший градоначальник Владимира решил принять участие в боевых действиях, сообщили власти региона.

    Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов сейчас находится в зоне СВО. Информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Дмитрий Викторович находится на СВО», – заявил глава региона в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    В январе бывшего чиновника осудили за коррупцию и приговорили к восьми годам строгого режима и назначили штраф в размере 11 млн рублей. Дополнительно суд взыскал сумму полученного незаконного вознаграждения.

    По данным следствия, осенью 2023 года фигурант обещал двум предпринимателям покровительство в сфере ритуальных услуг. Он расставил нужных людей на руководящие посты и способствовал принятию нормативных актов для предоставления льгот определенной компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего мэра Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Ранее, в ноябре прошлого года городская Дума отправила чиновника в отставку в связи с утратой доверия. До этого Следственный комитет предъявил Дмитрию Наумову обвинение в получении крупной взятки за содействие незаконному похоронному бизнесу.

