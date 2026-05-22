    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Покоривший Эверест на руках россиянин: Я испытал гордость водрузить флаг России на вершине
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня

    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу установления жесткого лимита количества жителей к середине века, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Депутат ЕП Зоннеборн: Каллас тайно называют «европейским ядерным сценарием»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    21 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Tекст: Вера Басилая

    Москва слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания европейских политиков о важности дипломатии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в последние недели подобные мысли озвучивали президент Финляндии Александр Стубб и представители Берлина.

    «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что поиск компромиссов всегда предпочтительнее попыток обострить ситуацию. Однако именно курсом на тотальную конфронтацию сейчас активно следуют европейские лидеры, резюмировал пресс-секретарь президента Песков.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными прямые переговоры европейских стран с Россией.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил начало общения с Владимиром Путиным из-за политики США.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    20 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна выразил недовольство действиями американских партнеров, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стал процесс уменьшения численности контингента в европейских государствах.

    В беседе с журналистами газеты Financial Times дипломат назвал ряд заявлений о выводе сил произвольными. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с союзниками по НАТО для сохранения оборонительного потенциала.

    «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», – заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали существенное сокращение своего военного контингента в Европе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о смещении военных приоритетов Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил вероятность ослабления обороноспособности региона из-за отвода американских сил.

    19 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Миграционная служба заявила о контроле за ситуацией с блогером из Казахстана

    Tекст: Катерина Туманова

    После появления в интернете сведений о сложностях с продлением срока временного пребывания на территории России у блогера из Казахстана, Миграционная служба МВД России сообщила о намерении изучить ситуацию и урегулировать правовой статус Ивана Черкашина.

    «Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сказано в Max-канале ведомства.

    Ранее в этот день блогер Черкашин сообщал о проблемах с оформлением документов, из-за которых его могут депортировать и запретить въезд в Россию, куда он переехал в 2024 году и устроился работать на завод токарем. Об этом и ведет блог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт СПЧ сообщал, что Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов.


    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    20 мая 2026, 23:33 • Новости дня
    Экс-сотрудника спецслужбы Австрии осудили за шпионаж «в интересах России»

    Tекст: Катерина Туманова

    Венский суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднику Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии Эгисто Отта, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и ведении шпионской деятельности.

    Австрийский суд признал бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта виновным в шпионаже и превышении должностных полномочий.

    По версии обвинения, он без соответствующих оснований запрашивал конфиденциальные данные, действуя в интересах России, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал телеканала ORF.

    «Эгисто Отт, бывший сотрудник тогдашнего Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), сегодня был единогласно признан судом присяжных Венского земельного суда виновным в злоупотреблении служебным положением и шпионаже», – отмечает портал.

    Там подчеркивается, что весомых доказательств передачи информации российской стороне предоставлено не было.

    Судебное разбирательство в отношении Отта и его сообщника, сотрудника полиции, длилось четыре месяца. Бывший контрразведчик отвергал все обвинения, называя дело сфабрикованным. Он заявлял, что стал жертвой внутренних конфликтов в силовых ведомствах Австрии, и планировал раскрыть факты злоупотреблений в системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии арестовали румынку за шпионаж в пользу России. Польские спецслужбы задержали военного по подозрению в шпионаже на Россию. Эстония объявила о рекордном числе задержанных якобы российских шпионов.

    21 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Вице-премьер Чехии призвал Европу отказаться от высокомерия

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо отказаться от высокомерия, признать, что она уже не является центром мира, и сосредоточиться на развитии образования, науки и экономики для повышения конкурентоспособности, заявил первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

    Первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек выступил с резкой критикой европейской политики на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул необходимость смены приоритетов развития континента.

    «Европа должна перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых «зеленых» ценностей», – заявил Гавличек.

    Политик отметил, что Европе не хватает предпринимательского духа и здоровых амбиций, которые успешно применяют США и Китай. Он предостерег от иллюзий относительно того, что усиление федерализации Евросоюза автоматически приведет к позитивным изменениям. По его словам, бюрократию невозможно сократить путем укрепления создающей ее структуры.

    Гавличек считает фатальной ошибкой игнорирование голоса предпринимателей со стороны органов ЕС, где решающее слово принадлежит идеологам, недооценивающим законы экономики и физики. Он уверен, что климатическая политика и подход к миграции снижают конкурентоспособность Европы, а двигателем роста должен выступать частный сектор при поддержке государства.

    Президент США допустил исчезновение Европы из-за ошибочной энергетической и миграционной политики.

    Новый стратегический курс Китая усилил угрозу деиндустриализации стран еврозоны.

    На адаптацию прорывных технологий у европейцев уходит в восемь раз больше времени по сравнению с китайскими конкурентами.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    21 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Junge Welt: Стратегия Европы против России рухнет без поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный вывод американских войск из ФРГ грозит тотальным крушением текущего антироссийского курса Европейского союза и серьезными проблемами для немецкого руководства, пишет Junge Welt.

    Издание Junge Welt пишет, что ослабление военной помощи со стороны Вашингтона приведет к окончательному провалу планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В начале мая президент США пообещал в течение года вывести из Германии пять тыс. американских солдат.

    Официальный представитель Пентагона подтвердил данное решение, однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил отсутствие конкретных планов. При этом журналист Арнольд Шёльцель подчеркнул критическую зависимость нынешнего курса от финансов Берлина.

    По его словам, европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. «Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец», – написал обозреватель.

    В сложившихся условиях Берлину придется приложить огромные усилия для сохранения лидерства в Европе. По мнению автора статьи, местная элита одержима идеей победы над Москвой и доводит страну до саморазрушения.

    Пентагон подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Президент США пообещал значительно увеличить число возвращаемых домой солдат. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение американского военного контингента.

    21 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    NZZ: Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Проходящие тренировки сил сдерживания призваны напомнить западным странам статус ядерной державы и служат предупреждением для Европы, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

    Маневры отечественных войск вызвали серьезный резонанс в зарубежной прессе, передает РИА «Новости». Обозреватели швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung оценили влияние этих тренировок на европейские страны.

    Авторы статьи подчеркнули значимость демонстрации оборонного потенциала Москвы. «Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», – говорится в публикации.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тыс. человек.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» на территорию Белоруссии.

    21 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    МИД назвал главные условия выбора европейского переговорщика с Россией

    Захарова озвучила требования к будущему европейскому переговорщику с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила ключевые качества для европейского посланника, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такой политик должен приносить реальную пользу диалогу,  пользоваться доверием народа в своих странах.

    «Люди, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад», – заявила дипломат.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения дипломатического диалога.

    Глава МИД Сергей Лавров оценил эту инициативу как своеобразную проверку Европы на политическую зрелость.

    Политолог Станислав Ткаченко усомнился в перспективах Ангелы Меркель на должности европейского посредника.

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

