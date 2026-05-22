Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей

Швейцария назначила референдум по ограничения численности населения
Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу установления жесткого лимита количества жителей к середине века, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.
Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.
Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.
Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.
Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.
Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.
А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.