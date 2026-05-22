РСВ призвала поддержать пострадавших от удара по колледжу в Старобельске
Платформа «Россия – страна возможностей» призвала присоединиться к организованному Народным фронтом официальному сбору средств для помощи семьям детей, пострадавшим в результате атаки беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске. Кроме того, поддержать детей и их семьи можно, написав им письмо от руки.
«Ночью вражеские беспилотники ударили по общежитию колледжа в Старобельске. По спящим, беззащитным детям. Целенаправленно. Подло. Цинично. Это удар по нашему общему будущему. По тем, кто только начинал жить, учиться, мечтать», – написал в своем канале в Max генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.
Он сообщил, что РСВ остановила информационную кампанию, приуроченную к восьмилетию платформы: «Сейчас не до праздников. Сейчас – время скорби и единства. Наши сотрудники и участники уже инициировали возложение цветов к памятнику Божьей Матери в Луганске».
Глава РСВ отметил, что среди участников президентской платформы очень много школьников и студентов. «Трагедию в Старобельске все мы восприняли как личную боль», – подчеркнул Бетин.
Он также сообщил, как можно помочь детям из Старобельского педагогического колледжа. Так, Народный фронт организовал официальный сбор средств для семей пострадавших детей. Кроме того, пострадавшим можно написать письмо от руки и направить его по адресу: 44022 г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, зд.6, 1 этаж, офис 1-1А, А-1Б.
«Мы обязательно передадим каждое письмо ребятам и их близким через нашу команду в Луганске», – заверил Бетин.
В пятницу президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.Он поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.