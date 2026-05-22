Путин назвал искреннюю помощь людям путеводной звездой муниципальных служащих
Ошибки госслужащих неизбежны, но искреннее стремление помочь людям помогает их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
Российский лидер отметил высокую значимость работы на местах для получения управленческого опыта, сообщается на сайте Кремля. По его словам, прохождение этого сложного и ответственного этапа необходимо для понимания реальной ситуации на земле.
«Но Вы знаете, что является путеводной звездой в этом случае? Искреннее стремление помочь людям, искреннее стремление к служению людям», – подчеркнул президент.
«Когда люди это увидят, простят любую ошибку, если это связано с желанием поддержать конкретных людей, в данном случае поддержать Ваших земляков, решать их задачи, – у нас люди умные, понимающие, с тонкой душевной организацией. Вы увидите, что отдача будет, и люди Вас будут поддерживать», – добавил Путин.
Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость прямого контакта муниципальных служащих с гражданами. Путин также отметил мужество чиновников на приграничных территориях. Позже Путин гарантировал всестороннюю поддержку выпускникам кадровой программы «Время героев» на выборах в Госдуму.