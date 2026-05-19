ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 651 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотника, 661 ЗРК, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины РСЗО, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

