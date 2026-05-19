Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
В Панкисском ущелье Грузии задержана группа исламистов
Трое граждан Грузии задержаны в Панкисском ущелье Грузии за вступление в ряды террористической организации «Исламское государство*», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге 19 мая первый замруководителя Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе сообщил, что задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.
По его словам, «специальная операция была проведена в селах Омало, Биркиани и Джоколо».
Как отметил Лаша Маградзе, задержанные получали «определенные указания» от руководства ИГ, проводили конспиративные встречи, пытаясь мобилизовать в ряды организации других граждан.
Изъяты огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, компьютерная техника.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ