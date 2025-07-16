Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.11 комментариев
Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.
По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».
Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.
В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.