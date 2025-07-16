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    11 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня

    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    16 июля 2025, 04:17 • Новости дня
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин направил приветственное обращение организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии «Страну меняют люди», в котором назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян.

    «Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов», – сказано в обращении президента России.

    Путин указал на главное качество многонационального народа – чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют.

    «Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», – отметил российский лидер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали, что две трети россиян готовы оставаться приверженными традиционным ценностям, даже если они идут вразрез с текущей реальностью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое русское кино показать американцу, чтобы он понял Россию: топ-5 лучших фильмов.

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    16 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    Трамп заявил о планах Путина добиться мира на Украине
    Трамп заявил о планах Путина добиться мира на Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине, заявил его американский коллега Дональд Трамп.

    «Он часто говорил, что хочет мира. И я думаю, что он хочет. Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней», – цитирует Трампа ТАСС.

    До этого Дональд Трамп заявлял, что несмотря на «разочарование» в президенте России Владимире Путине, продолжает вести с ним переговоры. Он также допускал возможность заключения новых соглашений с российской стороной.

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    16 июля 2025, 12:16 • Новости дня
    Депутат Госдумы Наумов: Для Путина Магнитогорск – место силы
    Депутат Госдумы Наумов: Для Путина Магнитогорск – место силы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит президента Владимира Путина в Магнитогорск придаст динамики проектам по развитию высокотехнологического производства, обновлению городского облика и созданию инновационных образовательных экосистем, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Приезд главы государства в Челябинскую область ожидается в среду, 16 июля.

    «Для президента Владимира Путина Магнитогорск – это своего рода место силы. Еще в статусе премьера он следил за судьбой градообразующего Магнитогорского металлургического комбината, не дав ему подпасть под негативное влияние зарубежных капиталов и собственников», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    Также парламентарий напомнил, что глава государства всегда уделяет внимание вопросам окружающей среды Магнитогорска и развитию экологических проектов. «В итоге, например, горожан радует чистый городской пруд, где можно даже рыбачить, и сказочно красивый парк «Притяжение», – детализировал собеседник.

    «Конечно, основной акцент будет сделан на машиностроительную продукцию. К приезду президента приурочено открытие нового производства современного оборудования. Оно создано с привлечением современных научных решений и знаменует еще один шаг к технологическому суверенитету Россию», – заметил он.

    «Впрочем, я, как член оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Магнитогорска, также внес предложения по улучшению города. Я собрал мнения горожан через свои страницы в соцсетях, суммировал, обсудил с экспертами МГТУ им. Носова и отправил первому вице-премьеру Денису Мантурову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», – рассказал депутат.

    «Безусловно, визит Путина придаст дополнительную динамику существующим проектам и прорабатываемым инициативам по улучшению Магнитогорска», – резюмировал парламентарий.

    Визит Путин в Магнитогорск ожидается в среду, 16 июля. В этой связи Станислав Наумов в своем Telegram-канале выложил идеи по улучшению города, среди которых развитие трамвайной сети, реставрация фасадов исторически значимых зданий, создание кампуса инновационной экосистемы «Магнитная долина» и другие.

    В своем указе о праздновании 100-летия основания Магнитогорска Путин рекомендовал органам госвласти и местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятия.

    Ранее Алексей Текслер поддержал указ президента о присвоении Миассу почетного звания «Город трудовой доблести». Губернатор отметил, что городские предприятия и все жители работают «во имя новой победы», как и во время Великой Отечественной войны.

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    16 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что поддерживает открытые, искренние и прозрачные отношения с президентом России Владимиром Путиным и с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    По его словам, несмотря на то что некоторые российские телеканалы, по мнению армянской стороны, «пересекли все границы дозволенного», Армения не намерена прекращать их вещание, передает ТАСС.

    Пашинян отметил, что страна стремится к добрососедским отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении, и не ищет конфронтаций или конфликтов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских телеканалов в стране.

    В начале июня Путин поздравил Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Пашинян выразил уверенность в укреплении отношений Армении и России.

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    16 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин прибыл в Магнитогорск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер.

    Глава государства посетит местные производственные предприятия, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин ознакомился с работой цеха коксования, который полностью вышел на проектную мощность.

    План поездки Путина предусматривает встречу с руководством комбината, а также отдельную беседу с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

    Депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что визит Путина в Магнитогорск придаст динамики проектам по развитию высокотехнологического производства, обновлению городского облика и созданию инновационных образовательных экосистем.

    В феврале прошлого года Путин посетил Челябинск.

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    16 июля 2025, 11:30 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов беседовать с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет. Но он может быть очень быстро организован», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также Песков отмечал, что президент России самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания Трампа.

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    16 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Путин: Планы по строительству аэропорта Магнитогорска будут выполнены

    Tекст: Дарья Григоренко

    На строительство нового аэропорта в Магнитогорске в бюджете уже предусмотрено 2,6 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

    «На строительство всех необходимых компонентов – взлетно-посадочной полосы и так далее – должно быть выделено 2 млрд 600 млн рублей. Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации. Я этим вопросом позанимаюсь, думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года», – заявил президент, передает ТАСС.

    Ранее президент России принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    16 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Степашин увидел сходство между Путиным и Трампом в приоритетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отличительной чертой лидеров России и США, по мнению Сергея Степашина, стало то, что интересы собственных государств для них остаются безусловным приоритетом.

    Владимир Путин и Дональд Трамп схожи тем, что ставят интересы своих государств на первое место, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА «Новости». По его словам, «Трамп – прагматичный человек», и концепция «Америка превыше всего» аналогична позиции Путина, когда «Россия превыше всего». Степашин подчеркнул: «Для Владимира Путина и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего». Он добавил, что Трампа не интересуют ни Украина, ни Европа, а главными для него остаются история и богатства собственной страны. Также Степашин отметил особенности поведения российского президента в диалоге с Трампом, сказав: «Тонко, аккуратно», в том числе на примере обсуждения международных аспектов, связанных с Ираном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Он также пригрозил Германии в случае передачи ракет Taurus Украине. Степашин отметил, что российские ЗРК С-300 могли бы защитить Югославию в 1999 году.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    16 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат обратился к работникам металлургической отрасли с поздравлением по случаю предстоящего Дня металлурга.

    Путин отдельно отметил, что поздравляет не только присутствующих сотрудников, но и всех металлургов и вообще всех работников горно-металлургического комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником – с Днем металлурга», – сказал глава государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на предприятии.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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