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Набиуллина объяснила разницу между инфляцией и ключевой ставкой
Глава ЦБ объяснила разрыв в восемь-девять пунктов между инфляцией и ключевой ставкой
Разница в восемь-девять процентных пунктов между уровнем инфляции и ключевой ставкой связана с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Разница между текущей инфляцией и установленной ключевой ставкой в России достигла восьми-девяти процентных пунктов, что обусловлено специфическими факторами отечественной экономики, отличающими ее от других государств. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
«Если совсем кратко, то вот этот зазор в восемь-девять пунктов отражает два фактора, которые есть у нас сейчас, которых нет во всех странах, с которыми нас сравнивают. Первый – это продолжительность инфляционного давления. Второй фактор, который во многом отличает нас, – это высокая доля льготных кредитов», – объяснила Набиуллина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.
Также Банк России допустил более высокую траекторию ключевой ставки для стабилизации инфляции.
Кроме того, глава регулятора объяснила невозможность сохранения низких процентных ставок в странах с высокой инфляцией.