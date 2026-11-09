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В Театре Пушкина прошло прощание с актером Григорьевым
В Театре Пушкина состоялась церемония прощания с актером Григорьевым
Церемония прощания с заслуженным артистом России Владимиром Григорьевым, который скончался на 75-м году жизни, началась в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Двери театра открылись для желающих почтить память мастера в 11:00 мск, передает ТАСС. Гражданская панихида продлится два часа.
После завершения церемонии актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Артист ушел из жизни 3 ноября в возрасте 74 лет из-за сердечной недостаточности.
Григорьев родился в 1952 году в Волгограде, а в 1975-м окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу Театра Пушкина, которому прослужил более полувека. За свою карьеру он исполнил более 50 театральных ролей в спектаклях «Дни нашей жизни», «Разбойники», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и многих других. Кроме того, актер снимался в фильмах «Война и люди», «Молодожены» и «Город первой любви».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о смерти заслуженного артиста России Владимира Григорьева.
В сентябре в Петербурге на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.
В апреле в Москве умер артист Центрального театра кукол имени С. В. Образцова Роберт Ляпидевский.