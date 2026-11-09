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Узбекистан предложил России обмен опытом по борьбе с кибермошенниками
Узбекистан предложил России обмениваться опытом борьбы с интернет-мошенниками
Минцифры Узбекистана предложило российским ведомствам и компаниям наладить оперативный обмен опытом в сфере противодействия мошенничеству в интернете, заявил первый замминистра цифровых технологий республики Олег Пекось.
Министерство цифровых технологий Узбекистана выступает за налаживание обмена опытом с российскими компаниями и ведомствами в вопросах борьбы с интернет-мошенниками. С такой инициативой выступил первый замглавы ведомства Олег Пекось, передает РИА «Новости».
«Вместе с технологиями растут мошенничество и фейки: поддельные голоса, видео, фальшивые сайты, схемы обмана, которые не знают границ. От них страдают граждане обеих стран… Предлагаем наладить оперативный обмен опытом и информацией о новых схемах обмана», – заявил первый замминистра на полях открывшегося в Ташкенте Третьего Российско-Узбекского медиафорума.
Кроме того, Пекось предложил объединить усилия в создании открытых образовательных программ по искусственному интеллекту, которые помогут школьникам, преподавателям, журналистам и пожилым людям научиться использовать новые технологии и распознавать фальсификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телефонные аферисты начали записывать разговоры для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.
Также российский Центробанк запланировал организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана.
Кроме того, правоохранительные органы Узбекистана разоблачили сеть мошенников, обманом присваивавших средства граждан России через три кол-центра в Фергане и Ташкенте.