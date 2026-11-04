Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов на турниры

Tекст: Мария Иванова

Власти Словакии положительно оценили постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал sport.

«Министр туризма и спорта Рудольф Гуляк приветствует решение CAS, позволяющее российской сборной начать участие в международных соревнованиях. Он давно утверждал, что спорт не должен быть связан с текущей политической ситуацией. Решение, позволяющее российским хоккеистам стартовать на международных турнирах, – хорошая новость прежде всего для спортивных болельщиков», – заявили в пресс-службе словацкого Минспорта.

Вместе с тем Гуляк признает наличие препятствий на пути российских спортсменов к турнирам. По его словам, постановление инстанции не означает автоматического возвращения команды на лед, поскольку окончательное решение зависит от позиции Международной федерации хоккея и организаторов конкретных соревнований.

В других странах Европы вердикт CAS встретили иначе. Глава спортивного ведомства Чехии Борис Штястный выразил официальный протест и заявил, что россияне не могут выступать под национальным флагом до окончания конфликта на Украине. Поскольку в январе чешская Острава примет женский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, Штястный намерен потребовать от местной федерации допуска россиянок исключительно в нейтральном статусе и по стандартным визовым правилам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

В воскресенье Федерация хоккея Германии начала рассматривать возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к турнирам.



