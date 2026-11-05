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    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    9 комментариев
    5 ноября 2026, 12:51 • Новости дня

    Газпром в третий раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Газпром установил третий рекорд суточных поставок газа в Китай за ноябрь

    Tекст: Мария Иванова

    Энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд прокачки топлива по магистральному газопроводу был зафиксирован 4 ноября, сообщает Газпром.

    В компании уточнили, что экспорт российского газа осуществляется в строгом соответствии с долгосрочным договором купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской нефтегазовой корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В понедельник Газпром обновил исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай.

    Весной российский энергетический гигант зафиксировал рост объемов поставок трубопроводного газа на китайский рынок почти на четверть по итогам года.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост

    Цена газа на бирже в Европе достигла 1116 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник днем рост биржевых цен на природный газ в Европе несколько замедлился, показатель составил 1116 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и составила 1116 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На последних торгах октября показатель достигал 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года средние цены превысили 600 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а по итогам октября достигли 1005 долларов.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ Евросоюза в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала возможное сокращение запасов газа до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения. В этот же день страны региона установили рекорды по отбору топлива из подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

    В понедельник стоимость газа на бирже опускалась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    3 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ в начале зимы

    Отбор газа из хранилищ Европы на 68% превысил средний показатель за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Спустя пять дней после достижения пика заполнения ПХГ суммарный отбор на 68% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на GIE. В конце октября и начале ноября были установлены рекордные суточные значения отбора.

    На 1 ноября ПХГ Европы были заполнены на 74,56%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах находится около 81,6 млрд куб. м газа.

    Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году Европа смогла закачать в ПХГ лишь 51 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    Глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал возможный рост цен на газ зимой до 2,5 тыс. долларов.

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