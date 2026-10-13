Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Продажи автомобилей концерна BMW снизились из-за слабого спроса в Китае
WSJ: Квартальные продажи автомобилей BMW в мире упали на 6,3%
Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3% на фоне резкого падения спроса на рынке Китая.
В третьем квартале общие продажи BMW Group снизились на 6,3% и составили 551 072 автомобиля, пишет The Wall Street Journal.
Падение показателей вызвано сложной ситуацией на рынке Китая, где продажи автомобилей марок BMW и Mini обрушились на 25%. Спад на азиатском направлении полностью нивелировал рост поставок в США на 2,5% и в Европе на 2,7%.
При этом в немецком автомобилестроительном концерне отметили увеличение спроса на полностью электрические транспортные средства. Наибольший импульс росту в этом сегменте обеспечили продажи модели iX3.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила концерну BMW о связях с нацистами. Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая. В прошлом месяце продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились.