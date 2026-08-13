Пассажиры поблагодарили пилота за экстренную посадку самолета в поле

Пассажиры поддержали пилота Сергея Белова в суде и поблагодарили за спасение

Tекст: Тимур Шайдуллин

Потерпевшие по уголовному делу пилота Сергея Белова выступили в его защиту на заседании суда, где рассматривалась жалоба Генпрокуратуры РФ, передает РИА «Новости». Инстанция вновь постановила вернуть материалы прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела.

«Поддерживаю защиту… По доводам прокурора возражаю», – заявил пассажир Владимир Зверев. Другие потерпевшие также высказали слова благодарности, отметив профессионализм летчика. Сам Белов поблагодарил коллег и пассажиров за моральную и финансовую помощь в период разбирательств.

Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку на поле под Новосибирском. Из-за отказа одной из гидросистем при заходе в Омск пилот решил лететь в Новосибирск, но из-за повышенного расхода топлива возникла угроза отказа двигателей. Никто из 161 пассажира серьезно не пострадал.

Следствие считает решение Белова о перелете необоснованным, оценив ущерб авиакомпании в 119 млн рублей. Летчик обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам заседания в четверг Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь принял решение вернуть в прокуратуру уголовное дело Белова для устранения нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года командиру рейса Сергею Белову вручили обвинительное заключение по делу о вынужденной посадке самолета. Позже летчик отказался прекращать уголовное преследование за истечением срока давности ради доказательства своей невиновности.

В феврале текущего года пилот получил предложение о работе от азиатской авиакомпании.