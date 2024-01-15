Суд запретил продавать в интернете скрывающие автомобильные номера устройства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Из материалов следует, что информация о подобных приборах на сайте Aliexpress признана «запрещенной к распространению». Также в документе указано, что решение суда является основанием для внесения этого объявления в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России, передает ТАСС. Это объявление уже удалено с площадки.

Кроме этого, в Дорогомиловском суде Москвы рассказали, что прокурор Западного административного округа столицы подал еще один аналогичный иск с требованием заблокировать объявление о продаже устройств, которые скрывают номера машин от камер видеонаблюдения, опубликованном на сайте компании Tacticalbunker. Как сказано в соответствующем решении, суд также удовлетворил это исковое заявление, сейчас это объявление на данном сайте недоступно.

В решениях указывается, что подобные объявления противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме этого, за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей. В связи с этим суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих номера автомобилей от видеокамер, незаконным.

Ранее мировой судья участка в районе Строгино лишил московского блогера Гусейна Гасанова водительских прав на три месяца за скрытие автомобильных номеров на своей машине.