ГАИ Москвы огласила чек-лист для подготовки автомобиля к холодам

ГАИ Москвы дала советы по подготовке автомобиля к зиме

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вот короткий чек-лист, чтобы автомобиль был готов к холодам: смените летнюю резину на зимнюю, проверьте износ протектора», – говорится в сообщении ГАИ Москвы в MAX.

В перечень также входят проверка тормозов, аккумулятора, световых приборов, уплотнителей и замков.

«Залейте незамерзающую жидкость и проверьте состояние щеток стеклоочистителей», – посоветовали в инспекции.

В ведомстве напомнили, что с похолоданием возрастают риски на дороге из-за потери летней резиной эластичности и увеличения тормозного пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоюрист Лев Воропаев назвал смену летней резины на зимнюю в ноябре необязательной по действующим правилам.

Также вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил о маскировке осенних схем телефонных и сетевых мошенников под подготовку автомобилей к зиме.

Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о принятии плана мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года.