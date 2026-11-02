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Расчеты ПВО уничтожили вражеские дроны над трассой «Новороссия»
Минобороны: Расчеты ПВО сбили беспилотники ВСУ над трассой «Новороссия»
Российские расчеты противовоздушной обороны «Варяг» успешно перехватили вражеские беспилотники над трассой «Новороссия», сообщило Министерство обороны.
Расчеты противовоздушной обороны «Варяг» сбили вражеские беспилотники над трассой «Новороссия», сообщает Минобороны.
Среди уничтоженных целей оказались дроны-камикадзе Trust, «Рубака», Hornet, дальнобойные «Анубисы», FP-1 и B-2.
Кроме того, российские военные перехватили дроны-приманки «Майя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.
Российские системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов.
До этого расчеты беспилотных систем «Варяг» перехватили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой «Новороссия».