Расчеты ПВО уничтожили вражеские дроны над трассой «Новороссия»

Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

Tекст: Антон Антонов

«Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

«Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

«В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

