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Цена нефти Brent опустилась ниже 109 долларов за баррель
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 109 долларов за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 109 долларов за баррель.
Это произошло впервые с 21 октября текущего года, передает ТАСС.
К 12:12 мск стоимость Brent снижалась на 4,03%, до 108,86 доллара за баррель. К 12:18 мск снижение ускорилось до 108,82 доллара за баррель.
В то же время стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась на 4,21%, до 99,74 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть снизились.
В пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигала 118 долларов.
В сентябре стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель.