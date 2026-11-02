Цена нефти Brent опустилась ниже 109 долларов за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 109 долларов за баррель

Tекст: Мария Иванова

Это произошло впервые с 21 октября текущего года, передает ТАСС.

К 12:12 мск стоимость Brent снижалась на 4,03%, до 108,86 доллара за баррель. К 12:18 мск снижение ускорилось до 108,82 доллара за баррель.

В то же время стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась на 4,21%, до 99,74 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть снизились.

В пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигала 118 долларов.

В сентябре стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель.