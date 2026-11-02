Вышедшего к школе на Таймыре белого медведя перевезли на отдаленный остров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судьбой животного занимались ветеринары Московского зоопарка и инспекторы краевого Минприроды. Хищника обездвижили безопасными препаратами в одном из заброшенных строений, после чего перевезли в Пясинский залив Карского моря и выпустили в естественную среду обитания, передает ТАСС со ссылкой на красноярское ведомство.

«Отловили. Вывезли на какой-то из отдаленных островов от Диксона», – сообщил источник агентства.

По предварительной информации главы Таймыра Алексея Членова, в районе бухты также отловили и переместили в другую местность еще одного медведя.

До этого от населенных пунктов с помощью вертолета удалось отогнать около десяти хищников. Ранее белых медведей от поселка отваживал специальный «медвежий патруль». Кроме того, в районе бухты Север хищник напал на дорожного рабочего, в результате чего мужчина получил травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дорожный рабочий подвергся нападению белого медведя на полуострове Таймыр. В прошлом месяце белый медведь вышел к людям в поселке Диксон. В январе хищник напал на семью из трех человек в районе поселка Носок на севере Красноярского края.