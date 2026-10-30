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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    8 комментариев
    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня

    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее

    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира

    Российские юниоры взяли пять золотых медалей на чемпионате мира по боксу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная России одержала победу в медальном зачете на юниорском чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, завоевав пять золотых наград.

    Российские спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет завоевали пять золотых наград на мировом первенстве в черногорской Будве. Сборная России стала победителем медального зачета, передает РИА «Новости».

    На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Голунова в весовой категории до 57 кг, Екатерина Фролова (до 80 кг) и Дарья Антипова (до 75 кг). Среди юношей золото выиграли Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).

    Серебряные медали турнира достались Екатерине Несветаевой (до 60 кг), Бэлле Зуевой (до 65 кг) и Самире Итониевой в категории свыше 80 кг. Также серебро взяли Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

    Национальная команда России принимала участие в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре команда из России одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу в Софии. В 2025 году российская сборная по боксу выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    29 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет уступила команде Перу в матче полуфинала плей-офф за 17–32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

    Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

    В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

    В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

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    29 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей

    Безголевая серия Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

    В ночь на четверг по московскому времени «Вашингтон» на домашней арене обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, однако 41-летний россиянин не смог отличиться, передает ТАСС.

    Текущая серия хоккеиста без заброшенных шайб продолжается с 14 октября, когда прошел матч против «Каролины». Худшим результатом в карьере игрока остаются 14 встреч без голов в регулярном чемпионате в 2023 году, а в прошлом сезоне самая длинная подобная серия составила девять игр.

    В составе «Филадельфии» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» находится на четвертом месте, тогда как «Филадельфия» занимает последнюю строчку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов были внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.

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    28 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Юту»

    Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Юту» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота» обыграла «Юту» со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов и Максим Шабанов. У «Юты» шайбу забросил Логан Кули, передает ТАСС.

    Капризов также отметился голевой передачей. В 14 матчах сезона российский форвард забросил 14 шайб и сохраняет лидерство в снайперской гонке НХЛ, на его счету также девять голевых пасов. Шабанов в текущем сезоне набрал девять очков (четыре гола и пять передач) в 13 играх.

    Результативной передачей также отметился защитник «Юты» Михаил Сергачев, в 13 играх сезона он набрал 15 очков (три гола и 12 передач). Нападающие «Миннесоты» Данила Юров и Яков Тренин, а также защитник «Юты» Дмитрий Симашев очков не набрали.

    «Миннесота» и «Юта» выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Миннесота» после 14 матчей набрала 20 очков, у «Юты» 16 очков после 13 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Юта» на выезде сыграет с «Питтсбургом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в победном гостевом матче против «Ванкувер Кэнакс».

    В воскресенье он отличился в игре против «Сиэтл Кракен».

    Ранее российский форвард вошел в тройку лучших игроков НХЛ.

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    28 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Голкипер Кочетков повторил рекорд «Каролины» по числу побед подряд

    Вратарь Кочетков повторил рекорд «Каролины» по победам подряд в НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков одержал восьмую победу подряд со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив исторический рекорд клуба.

    «Каролина» на своем льду обыграла «Бостон» со счетом 2:1, передает ТАСС.

    Вратарь хозяев отразил 14 бросков. 27-летний россиянин пока не проигрывает со старта чемпионата, повторив достижение датчанина Фредерика Андерсена, одержавшего восемь побед подряд в сезоне-2021/22.

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал седьмой голевой пас в сезоне. В свою очередь вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов в победном гостевом матче с «Нэшвиллом» отразил 20 бросков и вышел на восьмое место среди голкиперов клуба по количеству выигранных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нападающий Иван Демидов и защитник Александр Никишин вошли в символическую команду лучших новичков сезона Национальной хоккейной лиги.

    Россиянин Андрей Василевский удостоился звания лучшего вратаря регулярного чемпионата.

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    29 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Россиянка Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

    Россиянка Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в Астане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В поединке за третье место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над представительницей Нигерии Эстер Колаволе. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянки, передает РИА «Новости».

    Ранее 23-летняя спортсменка уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2025 году, а также выигрывала серебро чемпионата Европы в 2026 году.

    Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

    В начале месяца женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

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    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

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    29 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Рейс с российскими спортсменами вылетел на юношескую Олимпиаду с задержкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет с юными российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, сообщают информационные агентства.

    Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, передает ТАСС.

    Вылет самолета российских спортсменов в Стамбул был перенесен из-за задержки рейсов в аэропорту, в связи с чем также была изменена логистика по дальнейшему вылету в Дакар.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца вылет сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково задержали на семь часов. В прошлом месяце российская делегация начала подготовку к выступлению на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    30 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Овечкин не забросил шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    «Вашингтон» одержал победу в гостях над «Нэшвиллом» со счетом 4:3, передает ТАСС.

    Нынешняя безголевая серия россиянина продолжается с матча против «Каролины» 13 октября.

    Ранее антирекордная серия без голов в карьере Овечкина составила 14 матчей – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

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    30 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский хоккейный союз (CSLH) выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам и заявил, что не изменит свою позицию по этому вопросу.

    «CSLH крайне неприятно удивлен решением CAS. В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу», – говорится в заявлении на сайте союза, которое приводит РИА «Новости».

    В пятницу CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в соревнованиях, включая женский юниорский чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 8 по 16 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу CAS счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, из-за которых российские команды были отстранены от соревнований.

    IIHF сообщила о намерении в срочном порядке рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным турнирам.

    Председатель правления Хоккейного союза Германии (DEB) Франк Лутц выступил против возвращения сборных России на турниры IIHF.

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    30 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    «Питтсбург» с Малкиным уступил «Юте» в овертайме матча НХЛ

    Малкин и Чинахов набрали очки в первом матче после травм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Матч прошел в Питтсбурге и завершился со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу «Юты», передает РИА «Новости». Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник «Юты» Михаил Сергачев.

    В составе победителей хет-триком отметился Логан Кули. У хозяев отличились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль и Бен Киндел.

    Российские нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов провели свои первые матчи после травм. Малкин отдал две результативные передачи, набрав 11 (6+5) очков в 12 матчах сезона. Чинахов отметился одной голевой передачей, увеличив свой счет до 4 (2+2) очков в девяти играх.

    Защитник «Юты» Сергачев был признан второй звездой встречи, на его счету 16 (4+12) очков в 14 матчах сезона. В матче также приняли участие российские игроки «Юты» Даниил Бут, Дмитрий Симашев и Артем Дуда, который дебютировал в НХЛ, а также форвард «Питтсбурга» Андрей Кузьменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота» обыграла «Юту» со счетом 3:1.

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    30 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.

    Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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