Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Овечкин продлил свою безголевую серию до шести матчей
Безголевая серия Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей
Капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.
В ночь на четверг по московскому времени «Вашингтон» на домашней арене обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, однако 41-летний россиянин не смог отличиться, передает ТАСС.
Текущая серия хоккеиста без заброшенных шайб продолжается с 14 октября, когда прошел матч против «Каролины». Худшим результатом в карьере игрока остаются 14 встреч без голов в регулярном чемпионате в 2023 году, а в прошлом сезоне самая длинная подобная серия составила девять игр.
В составе «Филадельфии» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» находится на четвертом месте, тогда как «Филадельфия» занимает последнюю строчку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов были внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.