Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
«Аэрофлот» заявил о планах использовать МС-21 на международных рейсах
Российские пассажирские самолеты МС-21 будут выполнять международные рейсы, однако на начальном этапе их задействуют на коротких внутрироссийских маршрутах, сообщил руководитель «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Группа «Аэрофлот» планирует использовать отечественные импортозамещенные лайнеры МС-21 не только внутри страны, но и за ее пределами, передает РИА «Новости». Глава холдинга Александровский подтвердил отсутствие ограничений по маршрутной сети для новых воздушных судов.
«Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет», – отметил он, отвечая на вопрос о перспективах международных полетов.
На начальном этапе МС-21 будут летать на коротких дистанциях, включая рейсы из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. В дальнейшем, по мере освоения техники, география полетов расширится. Лайнеры распределят между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия», однако точное соотношение пока находится на стадии согласования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присутствовал при заключении соглашения на передачу авиакомпании «Аэрофлот» 90 новейших МС-21-310.
В начале августа первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Ранее глава государства поручил обеспечить российские авиакомпании современной техникой исключительно отечественного производства.