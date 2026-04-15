МВД не поддержало предложение сохранять серию и номер паспорта при замене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел России не поддерживает инициативу сохранять серию и номер паспорта при его замене, сообщает пресс-служба МВД России.

В разъяснении говорится, что серия и номер относятся не к личности гражданина, как индивидуальный номер налогоплательщика, а к самому бланку паспорта.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, бланк паспорта – это защищенная полиграфическая продукция, на каждый экземпляр которой наносится уникальная идентификационная нумерация. Это позволяет вести учет документов и защищает от их подделки и незаконного использования.

При утрате или краже паспорта документ признается недействительным, и именно уникальные серия и номер нового бланка предотвращают возможность злоупотреблений. «В этом случае подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новые серия и номер защитят от использования утраченного и объявленного недействительным паспорта в криминальных целях», – подчеркнула Волк.

Помимо этого, МВД не поддержало и идею отмены реквизитов «Код подразделения» и «Паспорт выдан», поскольку эти данные обеспечивают контроль за выдачей паспортов и дополнительную защиту от подделок.

В ведомстве отметили, что уникальные серия и номер, а также другие реквизиты необходимы для безопасного использования паспорта, учитывая экстерриториальный принцип оказания услуги и невозможность заранее предусмотреть даты и места обращения граждан за заменой документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года россиянам разрешили указывать в паспорте идентификатор Единого реестра населения вместо ИНН.

Депутаты Госдумы предложили использовать для идентификации личности исключительно серию и номер документа.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла слухи о разработке нового дизайна российского паспорта.