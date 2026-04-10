    Британия напугана мерами по защите российского нефтяного экспорта
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    В ЦРУ начали внедрять ИИ для анализа действий других стран
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    В России выросли продажи Lamborghini
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 18:12 • Справки

    Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

    Tекст: Ольга Никитина

    Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Когда отмечают Пасху в 2026 году

    В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля. Этот день завершает Великий пост и становится центральным событием церковного года.

    Празднование начинается в ночь с субботы на воскресенье и продолжается весь день. В это время принято поздравлять друг друга словами радости и использовать традиционные пасхальные открытки.

    Главные пасхальные поздравления: «Христос воскресе» и их значение

    Основное приветствие на Пасху – «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!». Эта традиция уходит корнями в первые века христианства и символизирует радость о Воскресении Иисуса Христа.

    Это не формальная фраза, а выражение веры и главного смысла праздника – победы жизни над смертью.

    Традиционно пасхальное приветствие используют в течение 40 дней после Пасхи, вплоть до праздника Вознесения Господня.

    Существуют и краткие формы ответа:

    • «Истинно воскрес!»

    • «Он воскрес!»

    • «Иисус воскрес!»

    После приветствия в некоторых традициях принято троекратное целование как знак мира и братской любви.

    Важно помнить, что это приветствие – не просто формальная фраза. Оно является подтверждением веры в воскресение Иисуса Христа, которое, согласно христианскому вероучению, предвещает всеобщее воскресение и дарует надежду на вечную жизнь.

    Существуют и другие варианты ответного приветствия, такие как «Иисус воскрес!», «Истинно воскрес!», «Действительно воскрес!», «Он воскрес!». Главное, чтобы ответ подтверждал факт Воскресения Христова. После обмена приветствиями существует традиция троекратного целования в щеки – символа любви и братского единения во имя Отца, Сына и Святого Духа.

    Открытки на Пасху 2026: зачем их отправляют

    Пасхальные открытки остаются важной частью праздника даже в цифровую эпоху. Их отправляют через мессенджеры, социальные сети или используют как дополнение к подаркам.

    Наиболее популярны:

    • открытки с куличами и крашеными яйцами

    • изображения храмов и свечей

    • тематические пасхальные иллюстрации с весенними мотивами

    Такие открытки помогают выразить радость праздника и сделать поздравление более личным.

    Кто должен поздравить с Пасхой первым

    По традиции начинать пасхальное приветствие должен младший член семьи или служитель церкви, а отвечать – старший. Однако вне зависимости от возраста, важно произносить эти слова не формально, а с осознанием их глубокого духовного смысла.

    Если человек не является верующим, но хочет проявить уважение к религиозным чувствам близких, он может использовать другие формы поздравлений, например, просто поздравить с праздником Пасхи.

    Духовный смысл поздравлений в прозе

    Готовя поздравления с Пасхой в прозе, важно помнить о духовном значении этого события. Слова, адресованные близким, должны отличаться от обычных поздравлений с днем рождения или другими светскими торжествами. В пасхальных пожеланиях уместно напомнить о важности веры, духовного роста и жизни по заповедям Христа. Пасха – это время для духовного обновления и преображения.

    В дополнение к традиционному приветствию, в поздравлениях можно пожелать близким крепкого здоровья, мира в душе и в семье, благополучия, душевного спокойствия и Божьей благодати.

    Какими словами поздравить с Пасхой:

    «Примите мои искренние поздравления с наступающим праздником Пасхи! Пусть свет Христова Воскресения наполнит вашу жизнь радостью, надеждой и любовью. Желаю вам и вашим близким мира, добра и благополучия».

    «Сердечно поздравляю с приближающимся Светлым Христовым Воскресением! Пусть этот великий праздник принесет в ваш дом благословение, гармонию и взаимопонимание. Желаю вам крепкого здоровья, душевной крепости и помощи Божией во всех благих делах».

    «В преддверии Пасхи желаю вам ощутить всю глубину этого светлого праздника, который символизирует победу добра над злом и вечной жизни над смертью. Пусть ваше сердце наполнится радостью, верой и любовью. Христос воскресе!»

    Красивые открытки: визуальное выражение пасхальной радости

    Помимо словесных поздравлений, неотъемлемой частью пасхальных традиций является обмен красивыми открытками. Они служат визуальным выражением радости и добрых пожеланий в этот светлый праздник. Сегодня существует множество вариантов пасхальных открыток: от классических изображений с куличами, крашеными яйцами и цветущими вербами до современных и лаконичных дизайнов.

    Многие ищут популярные открытки с теплыми словами и символами Пасхи, чтобы поделиться ими с близкими через социальные сети или мессенджеры. Для тех, кто предпочитает экономичные варианты, существует возможность найти открытки бесплатно и отправить их онлайн.

    Особое значение могут иметь открытки, сделанные своими руками, или те, которые несут в себе личное послание. Небольшая карточка с теплыми словами, приложенная к пасхальному куличу или крашеному яйцу, может стать особенно ценным знаком внимания.

    В ситуации, когда необходимо поддержать тех, кто находится далеко от дома, например, отправить открытку солдату, важно выбрать слова, наполненные теплом, верой и надеждой на скорейшее возвращение.

    Выбирая открытку, стоит обратить внимание на ее оформление и текст. Открытка должна соответствовать духу праздника и передавать ваши искренние чувства и пожелания.

    Независимо от того, какие слова и открытки вы выберете для поздравления с Пасхой, самым важным остается искренность ваших чувств и духовное наполнение поздравления. Помните о глубоком смысле этого великого праздника, несите в своих словах радость Воскресения Христова и делитесь этой радостью с близкими. Светлой вам Пасхи!

    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

