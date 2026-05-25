«Российский «Старлинк» вступает в бой в зоне спецоперации

Tекст: Борис Джерелиевский

Подключение российских беспилотников к станциям спутниковой связи отечественного производства, о котором было доложено министру обороны РФ Андрею Белоусову во время его инспекционного посещения пункта управления группировки войск «Восток», является чрезвычайно важным моментом в развитии российских беспилотных систем и спутниковой связи.

Говорить о создании полноценной российской альтернативы «Starlink» было бы несколько преждевременно, но значительный шаг в этом направлении сделан. Военные не упоминают конкретные спутники, но системы такого рода не слишком распространены. Речь, скорее всего, идет о системе низкоорбитальных спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440». «Бюро 1440» (первоначальное название — «Мегафон 1440») было создано в ноябре 2020 года для исследования возможностей низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных.

Сама система «Рассвет» действительно имеет некоторое сходство со «Starlink»: ее спутники тоже летают на низкой орбите (500–600 км от Земли), обмениваются данными с клиентскими терминалами, специальными шлюзами на Земле и друг с другом. Для доступа к этим данным клиент также должен иметь терминал с активной фазированной решеткой.

Отличием «Рассвета» является тот факт, что обмен данными между спутниками и шлюзами наземных центров управления осуществляется посредством лазерной связи. Кроме того, российский проект позиционируется, по крайней мере сейчас, как национальный, а не глобальный.

Подобно SpaceX, изначально декларировавшей исключительно гражданское использование своей спутниковой группировки, «Рассвет» также планировался для коммерческого использования, причем прежде всего корпоративными, государственными и муниципальными клиентами. Однако СВО в полной мере раскрыло колоссальный военный потенциал низкоорбитальных спутников с возможностью высокоскоростной передачи данных. Компания Илона Маска стала, образно говоря, нервной системой ВСУ, обеспечив украинским формированиям не только бесперебойную и помехозащищенную связь, но и почти недоступную для средств РЭБ систему наведения высокоточных ударных систем, а также важный элемент разведывательного обеспечения.

Нельзя сказать, что работы по военному применению спутниковой связи до этого не велись. Так, например, еще до начала СВО, в конце января 2022 года тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу был показан первый летный образец беспилотного летательного аппарата в исполнении «Иноходец-БЛА-С» («Орион-С»), оснащенный аппаратурой спутниковой системы связи. Велись и другие разработки, но получилось так, что именно гражданское «Бюро 1440» оказалось ближе всего к тому, что является жизненно необходимым нашим военным.

И в июне 2025 года директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, выступая на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, анонсировал создание группировки из более чем сотни низкоорбитальных спутников для управления БПЛА. Собственно, именно такое применение как бы указывало на приоритетность военного использования, что было вполне ожидаемо, учитывая складывающуюся ситуацию.

А чуть позже, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дмитрий Баканов объявил, что серийное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» начнётся в декабре 2025 года, при этом на первом этапе планируется запустить 350 спутников, а в дальнейшем их количество увеличится до 900. Он также говорил, что в перспективе система станет глобальной.

Однако первый пакетный запуск 16 спутников «Рассвет» состоялся только 24 марта текущего года. Показательно, что запуск осуществил не «Роскосмос», а Минобороны со своего космодрома Плесецк. Причем никаких новостей о подготовке старта не было — только постфактум: «16 спутников «Рассвет» успешно выведены на орбиту».

Судя по этому обстоятельству,

создаваемая группировка будет в первую очередь решать задачи наших военных, обеспечивая их надежной, в рамках концепции сетецентричности, связью.

Это предполагает не только управление БПЛА, но и автоматизированную систему управления войсками, пронизывающую всю армейскую вертикаль от Генштаба до отдельного бойца или экипажа, имеющих мгновенный доступ к необходимому объему данных.

Президент России Владимир Путин не так давно назвал начало развертывания новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием. Это действительно так, поскольку происшедшее знаменовало переход от экспериментальной стадии в практическую плоскость.

И это подтвердилось во время приезда Андрея Белоусова в пункт управления группировки «Восток». Конечно, стоит отдавать себе отчет, что в силу малочисленности нынешней спутниковой группировки решаемые с их помощью задачи пока носят пока испытательный характер. Для регулярной и систематической работы группировка должна быть увеличена хотя бы до ста единиц (если говорить не о глобальном, а о региональном уровне).

Впрочем,

первый, самый трудный шаг уже сделан, и система доказала свою жизнеспособность.

Тот факт, что пусть и ограниченное, но боевое применение беспилотных систем, использующих данные наших низкоорбитальных спутников, уже осуществляется, означает, что лабораторные и полигонные испытания успешно завершены, и началась практическая работа.

Она станет по-настоящему системной, когда в 2027 году будет, как запланировано, выведено на орбиту 288 аппаратов «Рассвет» (для этого предстоит совершить как минимум 17 пусков ракет). Помимо этого, будет необходимо сформировать еще и орбитальный резерв на случай выхода из строя отдельных аппаратов. То есть работа предстоит грандиозная. Что же до коммерческого использования, которое также предполагалось начать в будущем году, то гражданским, скорее всего, придется подождать еще некоторое время, поскольку задачи Вооруженных сил первостепенны.