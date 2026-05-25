    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 19:55 • Общество

    «Российский «Старлинк» вступает в бой в зоне спецоперации

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным?

    Подключение российских беспилотников к станциям спутниковой связи отечественного производства, о котором было доложено министру обороны РФ Андрею Белоусову во время его инспекционного посещения пункта управления группировки войск «Восток», является чрезвычайно важным моментом в развитии российских беспилотных систем и спутниковой связи.

    Говорить о создании полноценной российской альтернативы «Starlink» было бы несколько преждевременно, но значительный шаг в этом направлении сделан. Военные не упоминают конкретные спутники, но системы такого рода не слишком распространены. Речь, скорее всего, идет о системе низкоорбитальных спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440». «Бюро 1440» (первоначальное название — «Мегафон 1440») было создано в ноябре 2020 года для исследования возможностей низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных.

    Сама система «Рассвет» действительно имеет некоторое сходство со «Starlink»: ее спутники тоже летают на низкой орбите (500–600 км от Земли), обмениваются данными с клиентскими терминалами, специальными шлюзами на Земле и друг с другом. Для доступа к этим данным клиент также должен иметь терминал с активной фазированной решеткой.

    Отличием «Рассвета» является тот факт, что обмен данными между спутниками и шлюзами наземных центров управления осуществляется посредством лазерной связи. Кроме того, российский проект позиционируется, по крайней мере сейчас, как национальный, а не глобальный.

    Подобно SpaceX, изначально декларировавшей исключительно гражданское использование своей спутниковой группировки, «Рассвет» также планировался для коммерческого использования, причем прежде всего корпоративными, государственными и муниципальными клиентами. Однако СВО в полной мере раскрыло колоссальный военный потенциал низкоорбитальных спутников с возможностью высокоскоростной передачи данных. Компания Илона Маска стала, образно говоря, нервной системой ВСУ, обеспечив украинским формированиям не только бесперебойную и помехозащищенную связь, но и почти недоступную для средств РЭБ систему наведения высокоточных ударных систем, а также важный элемент разведывательного обеспечения.

    Нельзя сказать, что работы по военному применению спутниковой связи до этого не велись. Так, например, еще до начала СВО, в конце января 2022 года тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу был показан первый летный образец беспилотного летательного аппарата в исполнении «Иноходец-БЛА-С» («Орион-С»), оснащенный аппаратурой спутниковой системы связи. Велись и другие разработки, но получилось так, что именно гражданское «Бюро 1440» оказалось ближе всего к тому, что является жизненно необходимым нашим военным.

    И в июне 2025 года директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, выступая на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, анонсировал создание группировки из более чем сотни низкоорбитальных спутников для управления БПЛА. Собственно, именно такое применение как бы указывало на приоритетность военного использования, что было вполне ожидаемо, учитывая складывающуюся ситуацию.

    А чуть позже, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дмитрий Баканов объявил, что серийное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» начнётся в декабре 2025 года, при этом на первом этапе планируется запустить 350 спутников, а в дальнейшем их количество увеличится до 900. Он также говорил, что в перспективе система станет глобальной.

    Однако первый пакетный запуск 16 спутников «Рассвет» состоялся только 24 марта текущего года. Показательно, что запуск осуществил не «Роскосмос», а Минобороны со своего космодрома Плесецк. Причем никаких новостей о подготовке старта не было — только постфактум: «16 спутников «Рассвет» успешно выведены на орбиту».

    Судя по этому обстоятельству,

    создаваемая группировка будет в первую очередь решать задачи наших военных, обеспечивая их надежной, в рамках концепции сетецентричности, связью.

    Это предполагает не только управление БПЛА, но и автоматизированную систему управления войсками, пронизывающую всю армейскую вертикаль от Генштаба до отдельного бойца или экипажа, имеющих мгновенный доступ к необходимому объему данных.

    Президент России Владимир Путин не так давно назвал начало развертывания новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием. Это действительно так, поскольку происшедшее знаменовало переход от экспериментальной стадии в практическую плоскость.

    И это подтвердилось во время приезда Андрея Белоусова в пункт управления группировки «Восток». Конечно, стоит отдавать себе отчет, что в силу малочисленности нынешней спутниковой группировки решаемые с их помощью задачи пока носят пока испытательный характер. Для регулярной и систематической работы группировка должна быть увеличена хотя бы до ста единиц (если говорить не о глобальном, а о региональном уровне).

    Впрочем,

    первый, самый трудный шаг уже сделан, и система доказала свою жизнеспособность.

    Тот факт, что пусть и ограниченное, но боевое применение беспилотных систем, использующих данные наших низкоорбитальных спутников, уже осуществляется, означает, что лабораторные и полигонные испытания успешно завершены, и началась практическая работа.

    Она станет по-настоящему системной, когда в 2027 году будет, как запланировано, выведено на орбиту 288 аппаратов «Рассвет» (для этого предстоит совершить как минимум 17 пусков ракет). Помимо этого, будет необходимо сформировать еще и орбитальный резерв на случай выхода из строя отдельных аппаратов. То есть работа предстоит грандиозная. Что же до коммерческого использования, которое также предполагалось начать в будущем году, то гражданским, скорее всего, придется подождать еще некоторое время, поскольку задачи Вооруженных сил первостепенны.

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

