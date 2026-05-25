  Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    «Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии
    Самолет министра обороны Британии потерял GPS-сигнал у границы России
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома
    Отмечено глобальное падение численности миротворческих сил
    Власти Грузии запретили акцию протеста в День независимости
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня

    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    24 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.

    Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.

    «В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.

    Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    23 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Польша назвала сокращение войск США предательством и нарушением обязательств

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение Пентагона отменить отправку бронетанковой бригады в Польшу вызвало у местных властей чувство предательства и усиленную тревогу за безопасность, пишут западные СМИ.

    В Польше назвали сокращение войск США предательством и нарушением обязательств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. В распоряжении издания оказалась дипломатическая телеграмма посольства США в Варшаве, в которой фиксируется эмоциональная реакция польских властей на сокращение американского контингента.

    В документе отмечается: «Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе».

    По данным телеграммы, чиновники в Варшаве сочли отмену отправки войск нарушением обязательств Вашингтона и испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу.

    Авторы телеграммы предупреждают, что недавние события могут способствовать росту антиамериканских настроений в стране и подтолкнуть к отказу от закупок американского вооружения. В качестве одного из вариантов выхода предлагается сократить крупный ротационный контингент, но при этом обеспечить более устойчивое, хотя и менее масштабное, военное присутствие США в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тыс. военнослужащих. Руководство министерства обороны Польши узнало об отмене прибытия американских солдат из сообщений прессы.

    Позже Пентагон также сократил число бригадных боевых групп США в Европе с четырех до трех до уровня 2021 года.

    22 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ

    В Сумской области украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким боевым группам сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным, сообщили российские военные.

    Украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп своих бойцов при попытке сдаться в плен, пишет «Российская газета» со ссылкой на канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск "Север" ВС России. Трагедия произошла в Сумском районе, где российские войска за сутки добились продвижения на 20 участках.

    По имеющимся данным, под огонь попали военнослужащие из 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Бойцы приняли решение сложить оружие и сдаться Вооруженным силам России, но были атакованы своими же подразделениями.

    Российские военные установили, что удары по сдающимся наносили артиллерийские расчеты 50-й бригады ВСУ. Точное количество погибших в результате инцидента пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая украинские заградительные отряды открыли огонь по своим бегущим военным в селе Рясное Сумской области. В апреле расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ нанесли неизбирательные удары по позициям экс-заключенных в Новодмитровке. В сентябре прошлого года экипаж украинского танка расстрелял сдающихся в плен сослуживцев на константиновском направлении.

    24 мая 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как у ВСУ на Волчанском направлении исчезли более 780 солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили противника в районах Сосновки, Байрака, Рубежного, Избицкого, Петропавловки, Богодухова, Весёлого и Золочева, узнав при этом о массовых пропажах без вести в рядах ВСУ.

    «Согласно официальным данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, как и в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 700 метров.

    На Великобурлукском направлении бойцы «Севера» продвинулись на расстояние около 1000 метров на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На  Сумском направлении фронта «Северяне» разбивали противника в районах Вольной Слободы, Эсмани, Ворожбы, Писаревки, Могрицы, Бунякино и города Сумы.

    Штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бачевска, а также в Запселье, Иволжанском и Кондратовке. В Сумском районе на 21 участке штурмовики продвинулись до 1000 метров.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа. Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ.

    22 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Рота «азовцев» уничтожена на рубцовском направлении СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики сообщили об уничтожении роты «азовцев» на рубцовском направлении, по их данным, полностью уничтожена группа боевиков и натовская техника, в живых не остался ни один участник атаки.

    Вооруженные силы России разгромили до роты боевиков террористической группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении. В ходе боестолкновения также ликвидировано 15 единиц техники стран НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники - «Страйкеры», «Козаки», «МаксПро» и «Патриа»», – сообщил источник в агентства силовых структурах.

    По информации представителей ведомства, в результате скоротечного боя выживших среди нападавших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления. Позже Вооруженные силы России уничтожили целый батальон этой группировки, а еще ликвидировали медиапредставителя бригады «Азов» Ивана Смаглюка.

    22 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    СМИ: Наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вернувшиеся с Украины латиноамериканские боевики пополняют ряды местных наркокартелей, создавая серьезную опасность для предстоящего в июне футбольного первенства планеты в Северной Америке, отмечают СМИ.

    Бывшие наемники Вооруженных сил Украины возвращаются домой и становятся угрозой чемпионату мира по футболу, который состоится летом этого года в США, Канаде и Мексике. Они уже активно вербуются преступными группировками. В частности, подобную практику уже начал применять мексиканский картель CJNG, отмечает «Лента.ру».

    «Последствия расползания наемнического опыта по Латинской Америке могут проявиться уже в ближайшее время. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике, создаст для наркокартелей, усиленных бывшими наемниками, удобную возможность показать масштаб своих ресурсов и возможностей», – отмечается в тексте издания.

    12 мая представители Белого дома сообщили, что президент Дональд Трамп хочет превратить турнир 2026 года в площадку для демонстрации исключительности в год 250-летия страны. При этом американская администрация всерьез опасается за безопасность матчей из-за рисков применения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро уже выступил против участия граждан своей страны в боевых действиях на Украине.

    Ранее аргентинские исследователи оценили численность бразильских наемников в рядах ВСУ в 200–250 человек. А мексиканские криминальные деятели обучаются на Украине обращению с ударными беспилотниками для потенциальных атак на США.

    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

    24 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смоленские специалисты представили новейшую радиолокационную станцию, способную в автоматическом режиме наводить ударные беспилотники на цели.

    Отечественный центр радиоэлектронных систем «Завант» спроектировал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер», передает ТАСС. Разработка предназначена для высокоточного наведения ударных дронов-перехватчиков на различные объекты.

    «Вот эта радиолокационная станция, мы называем ее «Снайпер» из-за очень высокоточного наведения на цель ударных беспилотников-перехватчиков. Мы изначально разрабатывали эту систему как автоматическую», – рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Калугин в эфире телеканала «Звезда».

    По словам руководителя, новая станция наведения может запускать дрон-перехватчик полностью автоматически, без какого-либо участия оператора. Отмечается также, что РЛС вместе с беспилотниками интегрированы в единую систему «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для малой ПВО.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    22 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин назвал развитие беспилотных систем важнейшим направлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность создаваемых в стране беспилотных систем постоянно повышается, однако в этой сфере все еще остается пространство для дальнейшего совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Глава государства назвал развитие беспилотников важнейшим направлением работы, передает Интерфакс. По его словам, эффективность отечественных БПЛА неуклонно растет, но специалистам предстоит решить еще множество задач.

    «То, что вы работаете сейчас на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА уже известные в войсках - и «Лис», и «Елка», и другие - это правильно, вовремя. Но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать», – подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент добавил, что беспилотники должны функционировать в ночное время и оснащаться радиолокационными станциями. Он отметил появление новых систем, которые справляются со своими задачами все лучше и лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев» глава государства назвал героев спецоперации «солью земли русской»

    24 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Журнал MWM отметил особый посыл ядерных учений Москвы и Минска НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совместных ядерных учений России и Белоруссии были подтверждены запуски шести различных типов ракет, способных нести ядерные боеголовки, отмечает журнал MWM.

    «Учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно важное значение в условиях высокой напряженности между Москвой и Западным блоком. Важность российских ядерных сил для сдерживания военных намерений Запада, о чем неоднократно указывали официальные лица стран-членов НАТО, укрепила в России консенсус относительно жизненно важного значения этих возможностей», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал делает обзор каждой из испытанных на учениях ракеты. Наибольшую огневую мощь среди испытанных получила межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», запуск которой был произведен с космодрома Плесецк в направлении заданного полигона на Камчатском полуострове, сказано в статье.

    Ожидается, что ракета будет использоваться как более легкий аналог РС-28 «Сармат», которая является шахтной, почти в четыре раза больше по размерам и должна поступить на вооружение ближе к концу года, пишет журнал.

    Напомним, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Президент России Владимир Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии. Лукашенко заявил, что о тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

    22 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    В США возобновили испытания дрона будущего после крушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания General Atomics возобновила летные испытания ударного аппарата YFQ-42A «Темный Мерлин» после апрельской аварии.

    Компания США General Atomics продолжила тестирование новейшего беспилотного летательного аппарата «Темный Мерлин». Полеты возобновились после крушения одного из прототипов в начале апреля, передает РИА «Новости».

    «Ведомый ударный летательный аппарат YFQ-42A вернулся к испытательным полетам по итогам серии проверок и модернизации программного обеспечения нового беспилотного истребителя», – говорится в официальном релизе разработчика.

    Представители корпорации подтвердили полную утрату дрона, разбившегося 6 апреля в Калифорнии. Эксперты установили, что причиной инцидента стала ошибка автопилота при расчете веса и центра тяжести машины.

    В конце 2025 года американское военное ведомство высоко оценило тестирование YFQ-42A. Чиновники назвали этот проект одним из главных достижений года и окрестили его «полетом будущего».

    Напомним, прототип беспилотника YFQ-42A разбился при тестовом полете на западе США. Ранее в августе прошлого года ВВС США провели первые испытательные запуски этого аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство планирует закупить около тысячи подобных беспилотных истребителей.

    22 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Бельгия захотела купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгия намерена направить значительные средства на приобретение крылатых ракет для истребителей F-35 и современных беспилотников, способных поражать цели на больших дистанциях, пишет местная пресса.

    Министерство обороны королевства Бельгия заявило о планах приобрести дальнобойные ракеты и БПЛА. Ведомство распределит контракты между европейскими и американскими компаниями. Общая сумма сделки составит 700 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету Echo.

    Военное ведомство намерено приобрести крылатые ракеты AGM-184 совместного американского и норвежского производства. Дальность полета этих боеприпасов достигает 350 километров. Такое оружие позволит авиации наносить удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Восемь лет назад Брюссель приобрел 34 американских истребителя F-35 для замены устаревающего парка самолетов. Первые три новые машины поступили на вооружение в конце прошлого года. Сейчас власти готовятся заключить контракт на поставку еще 11 бортов.

    Глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен ранее отмечал, что все списанные F-16 будут переданы на Украину по мере поступления современных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бельгия запланировала подписание контракта на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A. Осенью прошлого года министр обороны королевства Тео Франкен анонсировал получение первых четырех таких самолетов.

    Ранее военное ведомство страны представило план двукратного увеличения численности армии.

    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Замминистра обороны Савельев покинул пост
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал?

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    «Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии

    Крупная мафиозная группировка раскрыта в Литве: полиция помогала контрабандистам нелегально переправлять сигареты из Белоруссии с помощью воздушных шаров. Однако скандал гораздо больше, чем просто вскрытие фактов коррупции. Фактически в Литве признали, что местная пропаганда много лет лгала, обвиняя Белоруссию и Россию в «гибридной войне». О чем идет речь? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

