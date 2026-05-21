    Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 20:45 • Общество

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    @ Росавиация

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи?

    Дальнейшие работы над самолетом ТВРС-44 (Турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира) «Ладога» будут продолжены в интересах Минобороны России, ведомству будет передан весь научно-технический задел по созданию данной машины. По крайней мере, об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

    И действительно, Вооруженные силы давно нуждаются в новом легком транспортном самолете, который должен заменить сразу несколько типов машин военно-транспортной авиации (ВТА) еще советского производства. Возраст многих из них перешагнул за 50-летний рубеж. Вопрос об их замене и создании новой машины поднимался еще с 2008 года. И если тяжелый серийно выпускаемый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А полностью удовлетворяет военных, то с легким транспортником все было неопределенно.

    Пока старые самолеты данного класса, из которых большую часть составляют Ан-26 грузоподъемностью до 5,5 тонны (в строю около 140 машин), вырабатывают свой ресурс, им на замену рассматривались три кандидата: Ил-112В, Ил-212 и ТВРС-44 «Ладога». И похоже, «Ладога», которая изначально проектировалась как гражданский самолет, в итоге оказывается фаворитом.

    Предыстория данного решения такова: в 2000-х годах началась работа над Ил-112В. В 2010 году Воронежское акционерное самолетостроительное общество начало сборку прототипа. И в 2019 году Ил-112В успешно выполнил первый полет. Однако прототип не укладывался в техзадание – масса машины превышала проектную почти на две тонны, что снижало полезную нагрузку и/или дальность полета. После работы над ошибками в 2021 году испытательные полеты были возобновлены, в ходе которых произошла трагедия: в силу технических неполадок самолет при заходе на посадку в подмосковной Кубинке разбился, экипаж из трех летчиков-испытателей погиб.

    Проект был приостановлен. А осенью 2023 года прозвучала информация о полной остановке работ по Ил-112В, хотя наработки, полученные в ходе реализации этого проекта, легли в основу новой разработки – Ил-212. Главным отличием проекта Ил-212 стали новые двигатели ПД-8, которые должны были увеличить в два раза грузоподъемность, а также скорость машины. Опытный образец Ил-212 обещают создать к концу 2026 года, а в 2027 году двигатели ПД-8 должны поступить в серийное производство.

    Однако новые характеристики относят Ил-212, как бы ни сложилась его судьба, к разряду не легких, а средних транспортников, и соответственно, в качестве замены не столько Ан-26, сколько Ан-12. А вот вопрос о легком военно-транспортном самолете так и оставался открытым. Так что обращение военного ведомства к ТВРС-44 вполне ожидаемо. Тем более что несмотря на «гражданское происхождение», этот самолет и ранее рассматривали как потенциальный военный транспортник.

    Изначально «Ладога» разрабатывалась как гражданский региональный самолет для внутренних авиалиний, включая сложные условия Сибири и Дальнего Востока, и его заказчиками выступили «Полярные авиалинии», «КрасАвиа» и «Комиавиатранс». Предполагалось, что он заменит на местных воздушных линиях Ан-24, Ан-26, Як-40.

    Важным моментом является способность данной машины эксплуатироваться в тяжелых природных условиях и осуществлять взлет и посадку на неподготовленных грунтовых, травяных и снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. По крайней мере, именно таковы ее заявленные характеристики.

    Работы по созданию данного самолета начались в декабре 2018 года на Уральском заводе гражданской авиации, в основу легла конструкция чехословацкого самолета L-610, разработанного еще в советские годы по заказу нашей страны. В марте 2022 года проекту было дано имя «Ладога», тогда же в качестве подрядчика серийного выпуска ТВРС-44 был указан самарский авиазавод «Авиакор».

    Очевидно, что

    грузовое и военное использование «Ладоги» не исключалось изначально.

    На форуме «Армия-2022» был представлен транспортный вариант – ТВРС-44Т, отличающийся от базовой модели удлиненным на четыре метра фюзеляжем и грузовой рампой в хвостовой части.

    Год назад, в июне 2025 года, на УЗГА началась сборка первого летного образца самолета, а ранее, в начале 2025 года, санкт-петербургский «ОДК-Климов» завершил стендовые испытания перспективного турбовинтового двигателя (ТВД) ТВ7-117СТ-02, который и разрабатывался для «Ладоги». В настоящий момент идет подготовка опытного образца самолета к его первому полету, который, согласно сообщениям Росавиации, запланирован на четвертый квартал 2026 года.

    Но почему уже практически готовый самолет внезапно «перепрофилировали» и какие изменения его ждут на «военной службе»?

    В УЗГА указали, что решение о приоритетном военном использовании ТВРС-44 было принято, поскольку однотипный «Ладоге» пассажирский самолет для внутренних линий Ил-114-300 уже находится в высокой степени готовности. Предполагается, что к 2030 году будет выпущено около 100 таких самолетов.

    Если учесть, что объем рынка самолетов местных воздушных линий невелик, то решение передать военным самолет, к которому они уже проявляли интерес и в котором остро нуждаются, выглядит вполне обоснованным.

    Поскольку Минобороны заинтересовано прежде всего в транспортном самолете, то очевидно, что ТВРС-44 (который, возможно, будет принят на вооружение ВКС под другим наименованием) будет выпускаться прежде всего в грузовой версии с рампой в хвосте. Хотя некоторое количество самолетов может быть выполнено для военного ведомства и в пассажирском варианте.

    Ранее было заявлено, что сертификация «Ладоги» должна быть завершена к 2029 году, после чего начнется серийное производство самолетов. Однако с учетом того, что парк армейских Ан-26 стремительно стареет, а военным остро необходим легкий транспортник, в том числе для эксплуатации в арктической зоне, можно предположить, что этот процесс будет ускорен.

