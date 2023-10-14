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    14 октября 2023, 19:18

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72
    @ Марина Лысцева/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше?

    На этой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в России найдено решение по транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. Однако он не пояснил, о чем именно идет речь, уточнив лишь, что осталось «определиться со сроками».

    Сначала эксперты предположили, что речь идет об уже проектируемом самолете Ил-112В. Однако неофициальный источник РИА «Новости» заявил, что на замену военным самолетам Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый военно-транспортный Ил-212 с турбореактивными двигателями. Это будет модификация легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

    По словам источника, будут переработаны крыло и шасси, также установят новые топливную и гидросистему. «У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С», – рассказал собеседник агентства.

    Он добавил, что реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, как у Ан-72, чтобы «обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов». Предполагается, что самолет «будет иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей».

    По сути это означает появление нового проекта военно-транспортного самолета. Таким образом, на роль замены советских устаревших транспортников Ан-26 и Ан-72 претендуют уже три проекта – Ил-112В, Ил-212 и самолет ТВРС-44 «Ладога» (двухмотороный турбовинотовой). Какой же окажется нужнее?

    С одной стороны, Ил-112В уже разрабатывается, тогда как Ил-212 необходимо создавать, и это займет годы – пять или даже более лет. С другой стороны, у Ил-112В возникли проблемы на этапе испытаний. С третьей стороны, это разные транспортные самолеты, которые заточены решать разные задачи, оба самолета вполне могут быть востребованы у главного эксплуатанта – Минобороны.

    «Я бы не сказал, что самолет Ил-112В не получился, он еще в процессе разработки. Задержка связана с возгоранием двигателя во время испытаний в 2021 году, однако двигатель был отправлен на доработку, он уже доработан и сертифицирован», – говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Турбовинтовой двигатель ТВ-117СТ-01 получил сертификат от Росавиации в декабре 2022 года.

    Речь идет о двух разных типах самолетов. «Ил-112В – это легкий военно-транспортный самолет, грузоподъемностью порядка 5 тонн. Тогда как Ил-212 – транспортный самолет среднего класса. Следующий класс – это тяжелый Ил-76. То есть как раз среднего транспортного самолета не хватало. Двигатель ПД-8 устанавливают на «Суперджет» грузоподъемностью 12 тонн, значит, двигатель сможет обеспечить примерно такую же грузоподъемность и для Ил-212. То есть Ил-212 сможет брать на борт в два-три раза больше груза, чем Ил-112В», – рассуждает Гусаров.

    По его словам, легкий транспортник заточен на перевозку грузов до 5 тонн и на небольшие расстояния. Тогда как тяжелый транспортный самолет нужен при перевозках большого количества груза (40-60 тонн) на дальние расстояния, например, из европейской части России на Дальний Восток. Но если есть потребность отвезти груз на 10-15 тонн на расстояние до 4 тыс. км, то гонять тяжелый самолет или три раза легкий самолет с дозаправкой менее выгодно, чем использовать средний транспортный самолет. В пассажирских перевозках тоже есть три сегмента лайнеров, та же логика и в транспортных перевозках.

    Однако глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев указывает, что проект Ил-112В после авиакатастрофы был поставлен на паузу.

    «Ил-112В с турбовинтовым двигателем ТВ-117С оказался не совсем подходящим для перевозки той номенклатуры грузов, под перевозку которых был рассчитан. Есть бронированные машины, которые в габариты грузовой кабины помещаются, но по грузоподъемности уже не проходят. Самолет требует более мощного двигателя.

    Но потенциал для увеличения мощности двигателя ТВ-117С уже исчерпан. Более мощного именно турбовинтового двигателя нет», – объясняет Пантелеев.

    Зато у России появился новый реактивный двигатель ПД-8. Поэтому и была предложена идея создать Ил-212 – прямую замену самолета Ан-72, который до сих пор находится в эксплуатации силовых структур, хотя первый полет совершил еще в 1977 году. Его преимущество не только в большей скорости, но и в том, что он может садиться и взлетать на неподготовленных взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах.  

    «Прямой замены Ан-72 до недавнего времени не только не было, но и не планировалось. Но конструкторское бюро, входящее в «Ильюшин», решили предложить создать замену и заодно использовать все наработки, которые были сделаны по самолету Ил-112В», – говорит Пантелеев.

    А вот для замены Ан-26 проект Ил-212, по мнению эксперта, не сильно подходит. Прямой заменой Ан-26 должен стать самолет ТВРС-44, который гораздо больше похож на исходный вариант по своим основным характеристикам, считает Пантелеев.

    Какова потребность нашего рынка в этих самолетов – сложно оценить. Тем более, что определяет это тоже главный заказчик – Минобороны. За ведомством в итоге останется последнее слово – какому проекту жить, и сколько машин того или иного класса ему нужно.

    Пантелеев предполагает, что

    проект Ил-112В в своем прежнем облике не будет реализован. Минобороны будет решать судьбу самолета ТВРС-44 как прямой замены Ан-26 и Ил-212 как прямой замены Ан-72. Либо решение будет принято в пользу одного проекта, либо оба самолета получат путевку в жизнь.

    «Судьба проекта Ил-212 в большей степени будет определяться позицией заказчика – Вооруженных сил. Если Минобороны нужен современный Ан-26, то перспективы Ил-212 будут не слишком радужными. Если же заказчику нужно, чтобы его более тяжелая бронетехника летала по воздуху, то появится спрос и заказ на такую машину как Ил-212», – поясняет Пантелеев.

    По его мнению, создать самолет на замену Ан-26 важнее, чем на замену Ан-72. «Самолета на замену Ан-72, то есть проекта Ил-212, некоторое время назад вообще не планировалось. И новый подходящий двигатель – ПД-8 – определил облик этого самолета, а не какие-то другие факторы», – отмечает собеседник.

    В целом Ил-212 имеет право на существование, если его одобрит заказчик – Минобороны. Но быстрым этот проект в любом случае не будет. «Этот самолет еще только предстоит спроектировать. Я более чем уверен, что этот проект уйдет ближе к 2030 годам, так как сейчас в авиастроении есть более первоочередные задачи: надо срочно импортозамещать иностранные самолеты. Кроме того, двигателем ПД-8 нужно обеспечить в первую очередь «Суперджеты», по которым большая производственная программа. Также стоит вопрос по сверхтяжелому транспортному самолету Ан-124, что с ним дальше делать и т.д.», – заключает Гусаров.

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    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

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