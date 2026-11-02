ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.