Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

Tекст: Ольга Никитина

Главные церковные праздники ноября 2026 года

В православном календаре ноября есть несколько особенно заметных дат, дни памяти святых и почитаемых икон, а также начало многодневного поста. Для быстрого ответа основные даты месяца выглядят так:

– 4 ноября – празднование Казанской иконы Божией Матери;

– 7 ноября – Димитриевская родительская суббота;

– 8 ноября – день памяти великомученика Димитрия Солунского;

– 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день;

– 27 ноября – день памяти апостола Филиппа;

– 28 ноября – начало Рождественского поста.

Важно различать почитаемый церковный праздник, день памяти святого и двунадесятый праздник. Известная и любимая верующими дата не становится автоматически двунадесятым или великим праздником по богослужебной классификации.

Православный календарь на ноябрь 2026 года по датам

Помимо главных дат месяца, в ноябрьском календаре есть несколько празднований и дней памяти, которые часто ищут по конкретному числу:

– 4 ноября, среда – Казанская икона Божией Матери;

– 6 ноября, пятница – икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»;

– 7 ноября, суббота – Димитриевская родительская суббота;

– 8 ноября, воскресенье – великомученик Димитрий Солунский;

– 10 ноября, вторник – великомученица Параскева, нареченная Пятницей;

– 14 ноября, суббота – бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и их мать Феодотия;

– 21 ноября, суббота – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;

– 22 ноября, воскресенье – икона Божией Матери «Скоропослушница»;

– 26 ноября, четверг – святитель Иоанн Златоуст;

– 27 ноября, пятница – апостол Филипп;

– 28 ноября, суббота – начало Рождественского поста.

4 ноября – Казанская икона Божией Матери

В среду, 4 ноября 2026 года, Русская православная церковь празднует Казанскую икону Божией Матери. Осеннее празднование связано с событиями 1612 года и освобождением Москвы народным ополчением.

Казанский образ Божией Матери – одна из наиболее почитаемых православных икон в России. В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения, а верующие обращаются к Божией Матери с молитвами.

В 2026 году 4 ноября приходится на среду. Среда относится к еженедельным постным дням. При этом конкретная мера поста и правила трапезы зависят от церковного устава, празднования дня и личных обстоятельств верующего.

6 ноября – икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 ноября православный календарь отмечает празднование иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 2026 году эта дата приходится на пятницу.

Образ получил широкое почитание как икона, перед которой молятся в скорбях, болезнях и трудных жизненных обстоятельствах. Празднование имеет фиксированную дату – 6 ноября.

7 ноября – Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота в 2026 году приходится на 7 ноября. Это один из особых дней поминовения усопших в православном календаре.

Дата связана с днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который в 2026 году отмечается на следующий день – 8 ноября. В родительскую субботу в храмах совершаются заупокойные богослужения и поминовение умерших православных христиан.

Для поиска даты важно не переносить график прошлых лет на 2026 год: в этом году Димитриевская родительская суббота приходится именно на 7 ноября.

Что нужно делать в Димитриевскую родительскую субботу

Главный церковный смысл родительской субботы – молитвенное поминовение усопших. Верующие могут прийти на богослужение, подать записки о поминовении, помолиться дома и совершить доброе дело в память об умерших близких.

Посещение кладбища возможно, но оно не заменяет молитву. Если человек не может приехать на могилу или попасть в храм, это не означает, что поминовение невозможно: помолиться об усопшем можно и дома.

Обычаи вроде обязательного запрета на уборку, стирку или другую бытовую работу не следует выдавать за церковное правило. Родительская суббота прежде всего посвящена памяти и молитве, а не набору бытовых запретов.

8 ноября – день Димитрия Солунского

В воскресенье, 8 ноября 2026 года, православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского. Святой почитается в Православной церкви как один из раннехристианских мучеников.

Эта дата следует сразу за Димитриевской родительской субботой. В 2026 году 8 ноября приходится на воскресенье, поэтому обычного еженедельного поста в этот день нет.

10 ноября – Параскева Пятница

10 ноября отмечается день памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей. В 2026 году дата приходится на вторник.

В народной культуре с днем Параскевы связано множество обычаев и запретов, однако их важно отделять от церковного календаря. Само по себе народное предание не является обязательным церковным предписанием.

14 ноября – Косма и Дамиан

14 ноября православные вспоминают святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Асийских и их мать Феодотию. В 2026 году эта дата приходится на субботу.

Косма и Дамиан традиционно почитаются как бессребреники – святые, которые, согласно церковному преданию, помогали людям и не брали платы за врачевание.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила, или Михайлов день

Одна из самых заметных церковных дат ноября – 21 ноября. В этот день отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народной традиции праздник часто называют Михайловым днем.

Слово «архистратиг» означает военачальника. В церковной традиции Архангел Михаил почитается как предводитель небесного воинства. Праздник посвящен не только Архангелу Михаилу, но и ангельским силам в целом.

В 2026 году 21 ноября приходится на субботу. Рождественский пост к этому моменту еще не начался.

Что можно и нельзя делать на Михайлов день

Церковный календарь не устанавливает универсального запрета на бытовую работу 21 ноября. Утверждения о том, что в Михайлов день категорически нельзя убираться, мыться, шить, стричься или выполнять любую работу, относятся главным образом к народным представлениям, а не к общецерковному правилу.

Верующему по возможности стоит уделить время молитве и богослужению. Как и в другие дни, церковная традиция призывает избегать ссор, злобы, осуждения и злоупотреблений. Необходимая работа, забота о семье, больном человеке или обычные бытовые дела сами по себе не считаются нарушением праздника.

22 ноября – икона Божией Матери «Скоропослушница»

22 ноября 2026 года приходится на воскресенье. В этот день православный календарь отмечает празднование иконы Божией Матери «Скоропослушница». Также совершается память преподобной Матроны Константинопольской и других святых.

Празднование «Скоропослушницы» относится к почитаемым дням Богородичных икон, но не является двунадесятым праздником.

26 ноября – день Иоанна Златоуста

26 ноября православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из наиболее известных отцов Церкви. В 2026 году дата приходится на четверг.

Имя Иоанна Златоуста особенно хорошо знакомо верующим по Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста, которая является одной из основных литургий православного богослужения.

27 ноября – день апостола Филиппа

В пятницу, 27 ноября 2026 года, отмечается день памяти апостола Филиппа. Эта дата непосредственно предшествует началу Рождественского поста.

Поэтому Рождественский пост также называют Филипповым, или Филипповкой: заговенье перед ним связано с днем памяти апостола Филиппа.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году

Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября. Последним днем поста будет 6 января 2027 года, а 7 января православные отмечают Рождество Христово.

Дата начала Рождественского поста фиксированная и не меняется год от года по современному гражданскому календарю – 28 ноября.

Сколько длится Рождественский пост

Рождественский пост длится 40 дней. Это последний многодневный пост календарного года. Он готовит верующих к празднику Рождества Христова.

Смысл поста в церковной традиции не сводится только к ограничениям в пище. В это время особое значение придают молитве, покаянию, вниманию к собственным поступкам, помощи другим и подготовке к празднику.

Конкретную меру пищевого поста, особенно при заболеваниях, беременности, тяжелой физической работе или других обстоятельствах, верующим обычно рекомендуют соотносить со своим состоянием и при необходимости обсуждать со священником.

Какие постные дни будут в ноябре 2026 года

До начала Рождественского поста обычными постными днями остаются среды и пятницы. В ноябре 2026 года это 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 ноября.

С 28 ноября начинается Рождественский пост, поэтому 28, 29 и 30 ноября уже входят в многодневный пост.

При этом календарная пометка о постном дне не означает одинаковый рацион на все даты. Устав предусматривает различия в зависимости от дня недели и церковного празднования, а для мирян мера поста может учитывать здоровье и жизненные обстоятельства.

Есть ли двунадесятые праздники в ноябре 2026 года

Нет. В ноябре 2026 года двунадесятых праздников нет.

Двунадесятыми называют двенадцать важнейших праздников церковного года после Пасхи. Следующий по календарю двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое отмечается 4 декабря 2026 года.

Поэтому Казанскую икону Божией Матери 4 ноября или Собор Архистратига Михаила 21 ноября можно называть крупными, заметными или почитаемыми церковными датами, но не двунадесятыми праздниками.

Можно ли работать в церковные праздники

Православная церковь не устанавливает общего правила, по которому в каждый церковный праздник полностью запрещена любая работа. Если есть возможность, верующему стоит построить день так, чтобы участие в богослужении и молитва не вытеснялись необязательными делами.

При этом необходимая работа, уход за детьми и пожилыми, помощь больным, домашние обязанности и профессиональная занятость сами по себе не делают человека нарушителем церковного праздника.

Формулы «нельзя убираться», «нельзя мыться», «нельзя стричься» или «нельзя брать в руки иголку» без дополнительных пояснений лучше воспринимать как элементы народной традиции, а не как универсальные правила Православной церкви.

Можно ли венчаться в ноябре 2026 года

Венчание в ноябре 2026 года возможно только в те дни, когда оно разрешено церковным уставом и когда таинство может совершить конкретный храм.

С 28 ноября начинается Рождественский пост, и в течение поста венчание не совершается. До 28 ноября также подходят не все даты: браковенчание не совершают накануне среды и пятницы, то есть во вторник и четверг, накануне воскресенья – в субботу, а также в некоторые праздничные дни и накануне них.

Поэтому дату венчания нельзя выбирать только по обычному календарю. Ее лучше заранее согласовать со священником и храмом, где планируется таинство.

Народные запреты и церковные правила – в чем разница

В поисковых запросах о православных праздниках часто встречаются вопросы о том, что «категорически нельзя делать» в определенную дату. Многие подобные запреты появились в народной культуре и не относятся к обязательным нормам церковной жизни.

К таким утверждениям относятся, например, запреты мыться, стричь волосы, шить, стирать, убирать дом, давать деньги или выполнять любую работу. Само наличие такого обычая в народном календаре не означает, что Православная церковь считает действие грехом.

Церковная логика праздника другая: верующему рекомендуют уделить внимание богослужению и молитве, не забывать о близких, избегать ссор и сознательно не превращать праздничный день только в бытовую суету. Народные приметы и обряды можно рассматривать как часть культуры, но их важно прямо отделять от церковных предписаний.

Кратко: главные православные даты ноября 2026 года

Главные церковные даты ноября 2026 года – празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевская родительская суббота 7 ноября, день великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября.

27 ноября отмечается память апостола Филиппа, а 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост. Он продлится до 6 января 2027 года включительно.

Двунадесятых праздников в ноябре 2026 года нет. Следующий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы – православные отметят 4 декабря.

Частые вопросы

Какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года?

Среди наиболее заметных дат – Казанская икона Божией Матери 4 ноября, Димитриевская родительская суббота 7 ноября, Димитрий Солунский 8 ноября, Собор Архистратига Михаила 21 ноября, апостол Филипп 27 ноября и начало Рождественского поста 28 ноября.

Какой главный церковный праздник в ноябре?

Одного официально установленного «главного праздника ноября» нет. К наиболее заметным датам месяца относятся празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября.

Какой церковный праздник 4 ноября?

4 ноября отмечается празднование Казанской иконы Божией Матери.

Когда Димитриевская родительская суббота в 2026 году?

В 2026 году Димитриевская родительская суббота приходится на 7 ноября.

Какой церковный праздник 8 ноября?

8 ноября православные отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского.

Какой церковный праздник 10 ноября?

10 ноября совершается память великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей.

Какой праздник 21 ноября?

21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народной традиции день называют Михайловым.

Когда Михайлов день в 2026 году?

Михайлов день в 2026 году приходится на субботу, 21 ноября.

Какой церковный праздник 22 ноября?

22 ноября отмечается празднование иконы Божией Матери «Скоропослушница». В этот день также совершается память ряда святых.

Какой праздник 26 ноября?

26 ноября Православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Какой церковный праздник 27 ноября?

27 ноября отмечается день памяти апостола Филиппа. На следующий день начинается Рождественский пост.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?

Рождественский пост начинается 28 ноября 2026 года и продолжается до 6 января 2027 года включительно.

Есть ли двунадесятые праздники в ноябре 2026 года?

Нет. Следующий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы – отмечается 4 декабря.

Можно ли работать в церковные праздники?

Универсального церковного запрета на любую работу нет. По возможности верующему рекомендуют уделить время богослужению и молитве, но необходимая работа и бытовые обязанности сами по себе не запрещены.

Можно ли венчаться в ноябре 2026 года?

До начала Рождественского поста венчание возможно в разрешенные церковным уставом дни, если дату согласовал храм. С 28 ноября, когда начинается Рождественский пост, венчание не совершается.