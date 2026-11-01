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Прокачка газа в Европу по «Турецкому потоку» в октябре снизилась на 4%
Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» снизились на 4%
В октябре объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» составил 1,615 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем годом ранее.
В отчетном месяце мощности магистрали были использованы в среднем на 92% по сравнению с 79% в сентябре, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
С начала года общие поставки топлива выросли на 0,9% и достигли 14,672 млрд куб. м.
Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря из России в Турцию и предназначен для поставок энергоносителей транзитом в страны Южной и Восточной Европы. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. В прошлом году по этой системе европейским потребителям было направлено 18,06 млрд куб. м газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост.
Заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%, что является самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики.