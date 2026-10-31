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Туск анонсировал обращение к нации на фоне кризиса в Польше
Премьер-министр Польши Туск анонсировал обращение к нации
Премьер-министр Польши Дональд Туск вечером в субботу обратится с речью к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда.
Выступление главы польского правительства назначили на 20:00 (22:00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на официальную страницу канцелярии премьера в социальной сети Х.
Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей отстранить от исполнения обязанностей председателя инстанции Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского.
Судьи были назначены при прежнем правительстве. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.
Евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьера.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда.