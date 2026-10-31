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Российские силы ПВО за день уничтожили 60 украинских беспилотников
Силы ПВО перехватили 60 украинских дронов над шестью регионами России
Дежурные средства российской противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Министерстве обороны.
С 8:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны ликвидировали 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.
Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Владимирской, Калужской и Курской областей, а также над Московским регионом и Башкортостаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об уничтожении 433 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 19 субъектов России.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над регионом.