Российские силы ПВО за день уничтожили 60 украинских беспилотников

Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.