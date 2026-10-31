На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.4 комментария
Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона
Le Figaro: В Бордо протестующие разбили пиньяту в виде головы Макрона
Участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.
Инцидент произошел в субботу на площади Виктуар в центре французского города. Участники манифестации, выражающие недовольство ухудшением экономической ситуации, уничтожили фигуру с поддельными банкнотами внутри ударами меча и сковороды, передает Le Figaro.
В это же время массовые акции недовольства проходят и в других городах государства.
Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.
В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о ранениях 1193 сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции.