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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня

    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Мерц заявил о якобы предпринимаемых Россией попытках дестабилизировать Германию

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза в Баварии заявил, что Россия якобы ежедневно стремится дестабилизировать ситуацию в стране.

    «Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию», – заявил Мерц.

    Немецкий канцлер при этом не привел никаких фактов или доказательств, которые могли бы подтвердить его заявления о действиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Одновременно Мерц заявил о «внутренних экстремистах», которые, по его словам, представляют «растущую угрозу» для Европы и Германии наряду с иностранными державами, и заверил, что возглавляемый им блок ХДС/ХСС борется за «свободу и безопасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обеспокоенность Мерца влиянием России на немецкое общество.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне заявил о необходимости отставки Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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