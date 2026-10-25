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Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии
Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года
Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.
Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.
Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.
«Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.
В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.