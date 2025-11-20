Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Медиков в США обвинили в изъятии органов у еще живого пациента
Палата представителей Конгресса США выдвинула обвинения против организации New Jersey Organ and Tissue Sharing Network (NJTO), занимающейся донорством органов из-за инцидента с извлечением органов до смерти пациента.
Пациента объявили мертвым, однако вскоре после начала процедуры по извлечению органов у него вновь появились признаки жизни, передает ТАСС.
Тем не менее, как утверждается, руководство NJTO призвало сотрудников продолжить операцию.
Отмечается, что персонал больницы остановил процедуру, а власти обвинили NJTO в удалении или фальсификации документации, связанной с инцидентом. По словам представителей Палаты, организация также подверглась критике за давление на семьи доноров и предоставление органов в обход установленного порядка национального списка ожидания.
New Jersey Organ and Tissue Sharing Network сотрудничает с 54 больницами Нью-Джерси.
В 2021 году произошел похожий случай, когда семью проинформировали о смерти пациента и получили согласие на донорство. Позднее в ходе операции были обнаружены признаки жизни, процедура была остановлена. Семья узнала об этом лишь спустя три года, в 2024 году после возбуждения дела, при этом пациент оставался жив.
В 2022 году сообщалось, что у находившегося тогда под контролем киевского режима города Артемовск (Бахмут) заметили «черных трансплантологов», которые зарабатывают на органах украинских военных.
В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Киев при поддержке Запада развернул черную трансплантологию на Украине, в стране изъятые органы продаются через интернет.